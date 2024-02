Transfert NBA : Jaden Springer (Sixers) envoyé à Boston !

Transaction discrète mais intéressante de la part des Celtics. Brad Stevens fait venir Jaden Springer depuis Philadelphie. Contre un second tour de Draft (des cacahuètes), c’est peu cher payé pour un jeune qui a encore pas mal de choses à montrer en termes de basket.

Jaden Springer, un bel ajout sur la ligne arrière de Boston. Un ajout qui ne coûte pas grand chose (2 millions cette année, 4 millions la saison prochaine). Pour combler un peu le groupe et apporter du punch et du physique en sortie de banc, c’est du malin. Springer propose cette saison 4 points de moyenne. Un petit total qui peut aussi bondir, en témoignent ses 19 pions inscrits l’an passé face aux Hawks.

The 76ers are trading Jaden Springer to the Celtics for a second-round pick, sources tell ESPN.

Surtout, contre un second tour de Draft, c’est très bon marché. En langage courant, cela signifie un Carambar, deux boîtes de surimi et 50 points Auchan. Aucune idée du projet des Sixers si ce n’est dégraisser au niveau salarial pour regarder du côté du buy out market ces prochaines heures/prochains jours. Mais il y avait peut-être mieux à libérer qu’un joueur de ce type…

