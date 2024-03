Kai Jones signé pour 10 jours chez les Sixers

Dans une galère monstre pour combler le trou béant laissé par l’absence de Joel Embiid dans leur raquette, les Sixers sont à la recherche de viande à mettre dans la peinture en attendant le retour du MVP. Il se trouve que Kai Jones a passé son entretien d’embauche avec brio et vient de décrocher un CDD de 10 jours dans la ville de l’amour fraternel, selon Adrian Wojnarowski.

The 76ers are planning to sign ex-Hornets center Kai Jones to a 10-day contract on Friday, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 14, 2024

Dix-neuvième choix de la draft 2021, on ne peut pas dire que le début de carrière de Kai Jones a été une franche réussite. Seulement 67 matchs disputés en deux saisons avec les Hornets, des stats pas mirobolantes et un immense craquage sur les réseaux sociaux suite à son plus grand fait d’arme en carrière : un poster lâché sur Victor Wembanyama lors de son premier match de G League.

S’étaient ensuivies une série de déclarations lunaires de Kai, affirmant être meilleur que LeBron James et Shaquille O’Neal, critiquant ouvertement ses coéquipiers et demandant son trade dans la foulée, n’étant pas autorisé à participer au camp d’entraînement. De trade il n’obtiendra point, le front-office des Hornets préférant plutôt le foutre à la porte séance tenante, considérant sa valeur nulle. Il lui restait pourtant une année de contrat. Il faut dire que les Hornets possédaient déjà leur lot de faits divers à gérer, avec Miles Bridges accusé de violences domestiques pendant que Brandon Miller gérait ses démêlés avec la justice pour des histoires d’armes à feu. Surtout, la santé mentale de Kai Jones inquiétait, sa série d’interventions ressemblant plus à un appel à l’aide qu’à quelques vannes de mauvais goût.

Depuis ? Un essai infructueux avec les Clippers mais quelques matchs très intéressants sous le maillot de l’équipe nationale des Bahamas. Il n’en fallait pas plus pour que les Sixers s’intéressent au dossier Kai. Intérieur approchant les 2,13m, très mobile et à la détente foudroyante, Kai Jones va pouvoir rendre quelques services dans la raquette des Sixers s’il parvient à relever le challenge. Kai a de l’énergie à revendre et les pauvres Paul Reed et Mo Bamba ont besoin d’un sérieux coup de main pour maintenir les Sixers à flot au sein de la Conférence Est. Face à Milwaukee cette nuit, les pivots des Sixers n’ont scoré que huit points à deux…

Le sauveur tant attendu de la raquette des Sixers est-il enfin arrivé ? En tout cas, Kai Jones a une sacrée opportunité de relancer sa carrière en enchaînant les bons matchs avec Philly et en les faisant sortir de la zone du play-in.

Source texte : ESPN