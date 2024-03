Jaylen Brown fier de fermer la bouche de ses détracteurs

Jaylen Brown a passé une belle soirée hier. Il a planté 37 points face aux Suns, les Celtics l’ont largement emporté (127-112), et Boston a même validé son billet pour les Playoffs. Mais ce genre de soirée, JB commence à s’y habituer, lui qui cartonne tout particulièrement depuis le All-Star Break. De quoi rendre bien silencieux ses détracteurs.

Après le nouvel échec des Celtics en Playoffs l’an passé (en Finales de Conférence Est face au Heat), Jaylen Brown avait été la cible de nombreuses critiques voire même de moqueries sur la twittosphère : pas de main gauche, handle douteux, mauvais choix en attaque, shoot extérieur porté disparu, grosses limites dans le playmaking… voilà certains des aspects du jeu que les détracteurs de JB n’hésitaient pas à mettre en lumière.

Aujourd’hui ? C’est beaucoup plus silencieux autour du triple All-Star de Boston.

Déjà auteur d’une première partie de saison très solide, Jaylen Brown a encore franchi un cap depuis le All-Star Break : 28,9 points, 6 rebonds, 3,6 passes, 1,2 interception, le tout à 54% au tir dont quasiment 41% à 3-points en dix matchs. Les Celtics ont remporté huit d’entre eux.

“J’ai progressé sur beaucoup d’aspects sur lesquels je devais travailler” a déclaré Brown après la victoire contre Phoenix hier. “Plus globalement, j’ai aussi progressé mentalement. J’ai bossé sur mes faiblesses, et il y a des choses que pouviez dire sur moi l’an passé que vous ne pouvez plus dire maintenant. Je suis excité à l’idée d’aller en Playoffs, continuer comme ça et prouver une nouvelle fois cela.”

Défensivement, Jaylen Brown est focus depuis le début de saison. Il participe à l’excellente campagne des Celtics dans leur moitié de terrain, eux qui possèdent la deuxième meilleure efficacité défensive de la NBA cette année. De l’autre côté du parquet, Brown est souvent celui qui allume la flamme pour les C’s à travers son agressivité dès le premier quart-temps. Jaylen est un grand spécialiste pour rentrer des shoots compliqués, et met beaucoup de pression sur les défenses adverses à travers sa capacité à attaquer le cercle avec ses qualités athlétiques. Cerise sur le gâteau, JB réalise sa meilleure campagne statistique au niveau du playmaking, avec son record perso à la passe (3,7 assists par match) et des pertes de balle en baisse (2,3 turnovers de moyenne). Rien de transcendant certes mais il y a du progrès ! Brown bénéficie notamment de l’arrivée de Kristaps Porzingis, à la fois menace extérieure et proche du panier, qui a donné une nouvelle dimension à l’attaque des Celtics.

Pour résumer : Jaylen Brown joue probablement le meilleur basket de sa carrière en ce moment. Une belle façon de fermer la bouche de ses détracteurs et de ceux qui ont froncé les sourcils après la signature de son énorme contrat à 304 millions de dollars (record NBA) cet été.

Maintenant, on ne va pas se mentir hein. Les Celtics, et en particulier Jaylen Brown, seront avant tout jugés sur leurs résultats en Playoffs. Seul un titre NBA peut définitivement mettre fin aux critiques, et pour ça il y a encore du chemin à parcourir. Mais JB et les C’s sont clairement sur la bonne voie.

