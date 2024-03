Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Celtics, Bucks, Knicks, Thunder et Clippers

C’est officiel, les Celtics sont officiellement qualifiés pour les Playoffs ! Non pas que l’info soit surprenante évidemment, mais c’est plutôt la précocité de l’annonce qui est à noter et à applaudir. La première place est validée ou presque pour Boston grâce notamment aux 37 points de Jaylen Brown contre les Suns, et derrière, les Bucks ont fait la belle opé de la nuit en reprenant la deuxième place aux Cavs grâce à leur victoire sur Philadelphie. Les Knicks confortent pour leur part leur place dans le Top 4 (45 points pour Brunson), alors qu’à l’Ouest le Thunder ne lâche rien et rejoint les Nuggets en tête de l’Ouest grâce à une énorme victoire sur les Mavs. Les Clippers se dirigent assez tranquillement vers la quatrième place, et on place une pour finir aux deux coquins du jour, les Pacers et les Kings, qui ont pu apprécier les défaites de quelques uns de leurs concurrents pour assoir leur place dans le Top 6 de leurs conférences respectives.

Mauvaise opération du jour : Sixers, Suns et Mavericks

Les Sixers continuent de souffler le tiède et le froid en attendant le retour – on l’espère – de Joel Embiid. Défaite à Milwaukee cette nuit, rien d’infâmant mais le Top 6 qui échappe à Philly ce matin. A l’Ouest les Suns et les Mavs, tous deux battus par des machines de guerre (Boston et OKC), se voient également relégués dans les places play-in (7 et 8) et pourraient d’ailleurs très bien s’affronter dans un match couperet en avril prochain

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Hornets – Suns

0h : Pistons – Heat

0h30 : Raptors – Magic

1h : Pelicans – Clippers

1h30 : Spurs – Nuggets

2h30 : Jazz – Hawks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Sixers – Heat et Bulls – Hawks

Thunder – Suns, Mavericks, Lakers ou Warriors

Nuggets – Suns ou Mavericks

Wolves – Kings

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Suns – Mavericks et Lakers – Warriors