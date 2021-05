Officiel, on aura donc un Nets – Celtics en Playoffs : à la base c’était prévu plus tard, et c’est une bonne nouvelle pour personne

C’était le principal enjeu de cette première soirée de play-in : déterminer qui des Celtics ou des Wizards rejoindrait les Nets au premier tour des Playoffs à l’Est. Un show Jayson Tatum plus loin, ce sont donc les Celtics qui iront défier le trident magique de Steve Nash, cadeau empoisonné offert à une équipe bien souvent décevante cette saison mais attention, Boston ne se pointera pas pour jouer les victimes.

C’est un choc qui sent bon la Côte Est, une affiche qui ravive les pires cauchemars de l’ère Billy King à Brooklyn ou pas loin. Brooklyn Nets, Boston Celtics, deux franchises censées à la base se tirer la bourre dans les hauteurs de la Conférence Est, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. D’un côté des Nets malheureusement privés quasiment toute la saison de leur trio au complet, James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving ayant chacun connu leurs petits soucis, mais des Nets suffisamment outillés pour gagner la plupart de leurs matchs au talent, sans même se forcer à défendre. Deuxièmes de Conférence au final, avec des Bucks menaçants juste derrière mais pas bien loin non plus des Sixers derniers, et de l’autre côté des Celtics… décevants. Trop inconstants, bien trop dépendants du duo Jayson Tatum / Jaylen Brown dans une attaque téléphonée et donc facilement identifiable et défendable, friables dans la raquette toute la saison, et au final enfoncés dans leurs incertitudes par la blessure au poignet de Jaylen Brown, indisponible pour toute la fin de saison. Mélangez tout ça et voilà qui vous donne des Celtics coincés au play-in tournament, vainqueurs sans trop trembler des Wizards grâce à un sensationnel Tatum mais donc lâchés dans la gueule du loup dès le premier tour.

Une match-up face à des Nets enfin au complet, une attaque de feu que Marcus Smart et son armée devront être capables de freiner à défaut de les stopper, et des solutions en attaque qui devront être trouvées. Kemba Walker et Evan Fournier devront passer la seconde, le premier nommé a commencé à le faire mais on attend de voir la suite, le supporting cast devra se montrer à la hauteur de celui des Nets, pas souvent évoqué mais diablement efficace, et si globalement les Nets apparaissent comme les immenses favoris de cette série… on pourrait malgré tout voir les hommes de Brad Stevens leur poser quelques problèmes d’entrée.