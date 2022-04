Une série de Playoffs c’est évidemment le combat de deux franchises, de quelques cracks et de deux fanbases, mais ce sont aussi des avis qui s’opposent, au sein même de notre rédaction. Qui pense quoi, qui est le plus doué avec une boule de cristal entre les mains ? Voici les pronostics de la rédac pour la série Celtics – Nets !

Giovanni

Pfiou. Quel délire. Quel. Dé. Lire. LA série de ce premier tour, une finale de conf potentielle, comme d’autres affiches hein, et des Celtics presque cocus en se retrouvant dans les griffes de KD et Kyrie dès le premier tour malgré leur deuxième place à l’Est. A voir si Robert Williams III pourra être présent, c’est beaucoup plus qu’un détail, et cette série va en tout cas opposer deux projets de jeu complètement différents. D’un côté des Nets qui se reposeront évidemment sur le génie offensif du duo Kevin Durant / Kyrie Irving et sur une défense capable d’être beaucoup plus en place que ce qu’on a vu jusqu’à présent. De l’autre ? Une vraie académie de jeu, en attaque comme en défense, un Jayson Tatum qui va s’amuser à challenger KD et un Jaja Brown qui voudra jouer les facteurs X de super luxe. J’attends également beaucoup de la match-up, à distance, entre Marcus Smart et… Bruce Brown, si si, de la production de Derrick White en Playoffs, et de l’éventuelle arrivée dans le game de… Ben Simmons (!), et c’est le cœur assez lourd que j’annonce… les Nets en 6 ou 7. Lourd car les performances individuelles vont pour moi prendre le pas sur toutes considérations collectives, c’est dommage mais quand vous avez deux joueurs all-time face à un joueur… potentiellement all-time, les mathématiques l’emportent au détriment du respect du tableau noir. Place du con pour Boston, manque de bol, mais KD en Playoffs paye ton cadeau. Allez, Nets 4, Celtics 2,5.

Nico M

La plus grosse série de ce premier tour, et sans doute aussi la plus dure à pronostiquer. Comment choisir entre l’excellente dynamique des Celtics et une équipe qui possède Kevin Durant et Kyrie Irving ? Comment choisir entre une formation de Boston devenue hyper solide et des Nets pouvant jouer le titre quand ils sont au complet ? Comment choisir quand il y a des incertitudes de poids comme Robert Williams et Ben Simmons ? Comment, comment, comment ? Autant lancer une pièce en l’air, car pour moi c’est vraiment du 50/50 et cette série ne peut que se terminer en sept manches. Au final, je choisis – roulement de tambours please – Boston. Si c’est toujours difficile de parier contre KD et Kyrie sur un match 7, j’ai quand même plus de garanties avec les Celtics, eux qui ont réalisé une deuxième partie de saison exceptionnelle tout en possédant l’une des meilleures défenses de la Ligue. Vous ajoutez à ça un Jayson Tatum en mission aujourd’hui ainsi que l’avantage du terrain, et ça se termine sur un 4-3 en faveur des Verts.

Alex T

Désolé pour les fans de Brooklyn mais je n’imagine pas les Nets se payer le scalp de Boston sur ce premier tour. Ouais, il y a Kevin Durant et Kyrie Irving et ils vont faire du sale mais les Celtics ont trop de certitudes, une défense trop solide, un collectif trop fort et deux Jay Brothers qui semblent au top. Et en plus, c’est pas comme si les joueurs de Brooklyn arrivaient avec la valise de confiance. Ils sont sauvés par leur duo magique mais la défense est toujours aussi friable et les options semblent plus limitées sur le banc. Reste à connaître un peu les possibles facteurs X de cette série, à savoir le retour de Ben Simmons voire celui de Robert Williams. On sait que cela peut avoir un énorme impact. Malgré tout, je vois Boston confirmer sa grosse dynamique de fin de saison et valider une qualification sérieuse pour le second tour. Celtics 4-2 Nets.

Nico V

Brooklyn, l’équipe que personne ne souhaite affronter au premier tour. Dommage pour Boston, ça tombe sur eux, et il faudra tout donner pour se défaire d’un piège qui pourrait s’avérer fatal. Kyrie et Kevin en sept matchs, merci le cadeau empoisonné, mais pas moyen de le refiler sur Le Bon Coin le lendemain de Noël celui-ci. Bref, je vois des Nets capables de faire le travail, avec des rotations concernées, et que les Celtics auront du mal à contrer, notamment du fait de l’absence de Robert Williams. Il y aura des coups d’éclats partout, de Jayson Tatum à Jaylen Brown en passant par les deux joyeux du borough le plus branché de New-York, qui pourront peut-être même compter sur Ben Simmons en fin de série. Toujours est-il qu’à la fin, c’est Brooklyn qui s’adjugera la série, en n’en laissant que deux maximum au passage. Vous l’aurez saisi, ça fait 4-2 Brooklyn.

Auguste

Certainement la série du premier tour avec le plus haut niveau de basket. Les Celtics qui se sont transformés en 2022, contre les Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving et peut-être Ben Simmons. Le groupe de Boston a l’air plus complet, mais comment ne pas croire en KD et Kyrie en mission ? Pour moi la série est forcément serrée et va en sept. Toutes les top stars auront forcément un match à leur compte où rien ne pourra les arrêter. Le retour potentiel de Robert Williams est un véritable facteur x car il est le pilier de la défense à l’intérieur, même si Daniel Theis va pouvoir faire du bon boulot. Beaucoup de matchs risquent de se finir avec moins de dix points d’écart. Donc la clutchitude sera obligatoire. Attention aux lancers de fin de match, aux prises de décision dans les deux dernières minutes etc… Pour ma part je vais croire au talent all-time de Kevin Durant pour créer l’upset (par rapport au classement et non par rapport au talent). Peu importe le perdant, il sera quoi qu’il arrive déçu. Personnellement je pars sur une victoire de Brooklyn 4-3.

Tom

Je crois que l’on ne mesure pas encore assez le niveau actuel des Celtics. Après une telle saison et une dynamique incroyable depuis février, l’ambition de Boston est grande, trop grande pour être éteinte par les Nets. Oui, on se dit que Brooklyn dispose de deux joueurs qui sont capables de te faire gagner n’importe quel match. Et bien moi je dis non, pas face à la troupe d’Ime Udoka beaucoup trop en place collectivement et défensivement. Bien entendu, KD et Uncle Drew vont faire des dégâts, et je ne les vois pas repartir bredouille à chaque match. Le talent de ces deux mecs ne sera pas tenable tous les soirs par les Celtics, et avec un Ben Simmons qui pourrait revenir en cours de série, la tâche ne sera pas simple pour Boston. Mais attention car Tatum peut faire des matchs de MVP quand il veut, et tout le monde autour est dans une très bonne dynamique. Les nouvelles sont bonnes pour Robert Williams, s’il rejoint ses coéquipiers avant la fin de la série je souhaite bon courage aux Nets. Sinon, Al Horford et Daniel Theis sauront garder au mieux la peinture et répondre à Bruce Brown qui a taclé les deux intérieurs. La force des Nets repose trop sur ses deux stars, et le collectif de Boston va selon mieux prendre le dessus. 4-2 pour les Celtics.

Clément

Certes, Boston a fini sa saison régulière en trombe, et les deux Jay’s sont encore sur leur nuage et plus déterminés que jamais, mais en face, c’est Brooklyn, que tout le monde voulait éviter, qui se pointe. Les cartons de Jayson et Jaylen sont attendus, les barbelés de Boston aussi, mais j’ai peur que ça ne suffise pas. Parce que dans tous les domaines, les Nets sont des monstres, mais dans tous les domaines, les Nets cassent les co**lles, peu importe l’adversaire qui se dresse sur leur chemin. Bruce Brown, également très chaud en cette fin de saison, a déjà lancé les hostilités quant à l’absence de Robert Williams, et cette opposition nous promet d’être bien pimentée. Dans deux styles totalement opposés, Celtics et Nets vont se rendre coup pour coup, mais je vois la vista de Kyrie Irving et surtout le talent naturel de Kevin Durant l’emporter, et ce d’autant plus si on rajoute Ben Simmons qui viendra apporter sa défense et son spacing aux Nets. Envoyez 7 matchs, et à la fin ça fera 4-3 pour Brooklyn.