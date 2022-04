NBA Playoffs 2022 : Celtics – Nets, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

On attaque cette dernière partie des previews avec une des affiches les plus croustillantes de ce premier tour des Playoffs 2022, Celtics – Nets. Un duel cinq étoiles qui s’annonce particulièrement incertain. Allez, c’est parti pour l’apéro.

Voilà une série bien difficile à pronostiquer ! Qui pour accéder au second tour des Playoffs ? Plutôt Boston, avec ses Jay Brothers, sa défense de fer et son collectif solide ou plutôt le monstre à deux têtes de Brooklyn, composé de Kevin Durant et Kyrie Irving ? Sur le papier et par rapport aux dynamiques, la tendance penche quand même pour les verts mais KD et Uncle Drew peuvent être particulièrement injouables quand ils s’y mettent alors attention. À côté de ça, plusieurs énigmes pourraient influencer la série, à savoir les dates de retour au jeu de Robert Williams III et d’un Ben Simmons qu’on n’a plus vu depuis… les derniers Playoffs. Comme toujours, on va parler tactique, on va balancer qui nous hype le plus dans les rosters et on va se mouiller avec un petit pronostic. Alors, plutôt Boston ou Brooklyn ?