Boum, une breaking du Shams comme on les aime ! Selon l’insider, Ben Simmons, arrivé chez les Nets en février dernier, pourrait donc jouer ses premières minutes avec Brooklyn en fin de premier tour. Attention au retour prématuré, qui plus est dans une grosse série de Playoffs !

En voilà une nouvelle qui va faire kiffer les fans de Brooklyn. Shams Charania a annoncé hier soir que l’ex meneur de Philly pourrait faire son retour sur les parquets entre le match 4 et le match 6 de la série face à Boston, soit au minimum d’ici une dizaine de jours si l’on s’en tient au planning des Playoffs. Pour rappel, Benny n’a pas joué la moindre minute cette saison et son dernier match officiel remonte à… juin 2021. Si vos calculs sont bons, ça fait bien dix mois sans basket. Après avoir fait la tronche et refusé de jouer jusqu’au milieu de l’hiver chez les Sixers, à la recherche d’un ticket de sortie, BS a du soigner des douleurs au dos sitôt son arrivée dans la Big Apple, le privant de l’entièreté de la fin de régulière. Bien sûr, Ben Simmons est un garçon intelligent qui a certainement gardé une condition physique optimale en vue d’un transfert, mais ici on est en NBA mon pote, et si on perd le rythme de camé à base d’entraînements et matchs quasiment un soir sur deux, ça fait du dégât physiquement, la preuve en est ce pépin physique.

Sources: Nets three-time All-Star Ben Simmons is targeting a return within Games 4-6 (April 25-29) of first round series vs. Celtics. Discussing Simmons and more on @Stadium NBA Playoff Preview Show: https://t.co/bEFYKs2ObS — Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2022

Et c’est là tout le difficile choix qui attend Steve Nash, car on ne va pas tourner autour du pot, le technicien des Nets a besoin d’un profil comme Simmons pour emmener son équipe loin dans ces Playoffs et réussir à gagner en régularité. On adore cet effectif, mais entre les blessures des uns ou les coups de mou des autres, on obtient cette inconstance chronique qui a si bien caractérisé Kevin Durant et ses collègues cette saison, les forçant à jouer un play-in évitable quand on s’arrête sur la qualité globale de l’effectif. La seconde mission tactique à Brooklyn sera également de trouver la position préférentielle de Simmons dans ce groupe, qui doit d’ores et déjà être étudiée à l’entraînement, depuis un bail même, en tout cas on l’espère. Le faire jouer meneur ? Pourquoi pas, mais il y a déjà un gros furieux nommé Kyrie Irving qui truste la place. Non, là où Super Simmons serait le plus à même de pouvoir apporter aux Nets, ce serait bien au poste 4, pour éviter de shooter à 3-points avoir un impact immédiat contre les Celtics et surtout ne pas créer d’embouteillage en termes de talent sur le backcourt de la meilleure équipe de New York.

Reviendra, reviendra pas ? Attention au retour prématuré, mais attention au retour… trop tardif. Toute la question est désormais de savoir comment la série va se dérouler, ce qui nous donnera de bonnes indications sur un éventuel retour de Ben.

Source : Twitter @ShamsCharania