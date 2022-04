À deux jours de l’ouverture des Playoffs, l’incertitude est toujours de mise concernant l’état de santé de Luka Doncic. Les Mavs restent effectivement discrets sur la question mais heureusement, nos insiders Shams et Woj sont là pour nous apporter des news. Spoiler, ça sent pas très bon pour Dallas.

On va aller droit au but tout de suite : Luka Doncic sur le terrain samedi pour le Game 1 entre les Mavs et le Jazz ? Très peu probable. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, le phénomène slovène devrait effectivement rater la rencontre d’ouverture à Dallas à cause de sa blessure au mollet. Cette annonce confirme les propos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui avait déclaré quelques heures auparavant que Luka serait sans doute indispo pour le début de la série face à Utah. D’après le Woj, on n’est pas sur une petite contracture, on est sur une blessure plutôt sérieuse qui pourrait même s’aggraver en forçant trop. Autant dire que du côté de Dallas, on tire un peu la tronche en ce moment. On sait à quel point un Game 1 d’une série de Playoffs est important, encore plus pour l’équipe qui reçoit. C’est le match qui donne le ton, c’est le match qui permet d’envoyer un premier message, et c’est forcément un match que les hommes de Jason Kidd veulent gagner pour éviter de se retrouver tout de suite sous pression. Une défaite dans la manche d’ouverture, et les Mavs perdent d’emblée l’avantage du terrain avec l’obligation de remporter le Game 2 derrière sous peine d’être dans une situation impossible. Tout ça, les Texans le savent bien évidemment. Mais dans le même temps, ils ne peuvent pas non plus précipiter le retour de Luka, même si on imagine que ce dernier va tout faire pour revenir le plus rapidement possible. Les paramètres à prendre en compte dans ce dossier sont nombreux : l’état de santé de Doncic évidemment, sa progression dans la rééducation, le déroulement de la série… bref ça risque de se décider de match en match. Pour rappel, la deuxième rencontre se déroulera lundi à Dallas, tandis que les deux équipes s’envoleront ensuite pour Utah où ils joueront la troisième manche jeudi prochain.

En tous les cas, samedi à 19h, certains joueurs vont clairement devoir step-up pour tenter de compenser au mieux l’absence du MVP des Mavericks. À qui on pense ? Jalen Brunson tout d’abord, encore auteur d’une saison très solide dans le backcourt aux côtés de Luka. On l’attend d’autant plus au tournant qu’il n’avait pas vraiment pesé au premier tour des Playoffs l’an passé contre les Clippers. Il a donc devant lui une sacrée opportunité de réécrire son histoire. Mais il ne pourra bien entendu pas combler la perte du Slovène tout seul à la création, et c’est pourquoi on attend également un Spencer Dinwiddie inspiré. Dans le dur à Washington en première partie de saison, l’ancien joueur des Nets montre un autre visage depuis son arrivée à Dallas en février : presque 16 points et 4 passes de moyenne à 50% au tir dont 40% du parking, en voilà une production sérieuse en sortie de banc. Sans Luka, son rôle devrait logiquement grandir et il pourrait prendre place dans le cinq aux côtés de Brunson. Un joli challenge pour celui qui a déjà montré qu’il pouvait cartonner avec Dallas quand Doncic était indisponible en fin de saison : 36 points – 7 passes contre Sacramento, 26 points – 6 caviars contre Houston, disons qu’il a envoyé du lourd même s’il faut avouer que les adversaires étaient bien faiblards. Cela a le mérite de montrer qu’il n’a pas peur de prendre ses responsabilités et ça tombe bien, les Mavericks auront besoin de ça en ce début de série contre Utah.

Probablement pas de Luka Doncic samedi soir, et une série qui risque donc de bien mal débuter pour les Mavericks. Au Jazz d’en profiter, eux qui devront prendre au moins l’un des deux matchs à Dallas au vu des circonstances. Donovan Mitchell et ses copains peuvent-ils saisir cette opportunité en or ? Vaudrait mieux…

Source texte : The Athletic / ESPN