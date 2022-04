NBA Playoffs 2022 : Mavericks – Jazz, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Vous le savez, les Playoffs NBA approchent à grands pas et les previews s’enchaînent. Au menu du jour, celle concernant les Mavericks et le Jazz, qui vont se croiser pour une place en demi-finale de Conférence Ouest. Allez, on attaque ça !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Quand Luka Doncic va-t-il revenir ? Comme vous pouvez l’imaginer, c’est la question qui domine cette preview puisque c’est l’élément qui risque fort de faire basculer la série d’un côté ou de l’autre. D’après les dernières news, y’a peu de chances de voir Luka au premier match à Dallas et il pourrait même rater le second. On surveillera les news concernant le Slovène mais en attendant d’en savoir plus sur sa disponibilité, on met en lumière l’ensemble des enjeux et des clés qui entourent cette confrontation 4-5 à l’Ouest. On se demande si Utah peut passer au travers, si Donovan Mitchell peut mettre tout le monde d’accord, et quels joueurs peuvent représenter les facteurs X. Tout ça avant de se mouiller bien évidemment avec nos petits pronos.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !