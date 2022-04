Les Warriors vont commencer leur campagne de Playoffs ce samedi face à Denver, la toute première au Chase Center de San Francisco. Stephen Curry sera-t-il en tenue ? C’est la question que tout le monde se pose dans la Bay Area mais d’après les propos du principal intéressé, on va tout droit vers un scénario où le sniper joue le Game 1.

Mercredi, pour la première fois depuis sa blessure au pied mi-mars, Stephen Curry s’est entraîné avec le groupe de Steve Kerr. Un premier signe positif en vue du retour du Splash Brother pour le début des Playoffs ce week-end, lui qui était jusqu’ici limité à des workouts d’ordre individuel. Le deuxième signe positif, voire même très encourageant, c’est cette déclaration de Steph en personne au micro de son copain Draymond Green, le premier faisant une petite apparition sur le podcast du second. Spoiler, si vous êtes fan des Warriors, ça devrait plaire à vos oreilles.

« L’objectif a toujours été de jouer le Game 1, l’objectif est toujours de jouer le Game 1, et je suis très optimiste par rapport à un retour au Game 1. Je veux juste être disponible. On sait à quelle période de l’année on est, cela fait deux ans qu’on n’a pas joué les Playoffs, ce qui est assez bizarre. Je suis hyper pressé, j’adore cette ambiance et ce sera la première fois dans notre nouvelle salle [le Chase Center, ndlr.], ce qui sera intéressant à vivre. Je ne veux rien rater de tout ça. C’est l’objectif. Je vois mal ce qui pourrait m’empêcher de l’atteindre, mais on verra. »

Hmm, ça commence à sentir bon dans la Baie. Si Stephen Curry n’avait pas confiance par rapport à sa disponibilité pour le début de la série contre les Nuggets ce week-end, il n’aurait sans doute pas exprimé ce type de discours face à la caméra. Néanmoins, une étape importante reste à franchir pour Steph avant de véritablement se projeter sur le Game 1 de cette série du premier tour. Cette étape, c’est le scrimmage de ce jeudi. On le sait, quand un joueur est absent plusieurs semaines comme ce fut le cas pour Curry, les matchs exhibition en cinq contre cinq représentent l’un des derniers grands obstacles avant un retour sur les parquets NBA. Le coach Steve Kerr l’a dit lui-même mercredi via ESPN, « il faut voir comment il se sentira jeudi lors du scrimmage, et puis on passera à la suite ». Vous l’avez compris, on devrait logiquement en savoir plus dans les heures à venir et une décision pourrait être prise lors de la journée de vendredi. Mais y’a quand même de quoi être optimiste, sauf si on supporte la bande à Nikola Jokic bien évidemment. Pas besoin de vous faire un dessin, les chances des Nuggets sont un poil plus élevées face à des Warriors privés de Curry que contre des Dubs au grand complet. L’objectif pour eux sur les deux premiers matchs dans la Baie, ce sera de voler une petite victoire histoire de prendre l’avantage du terrain et accessoirement mettre la pression sur Golden State. Quelque chose nous dit que ce plan n’est pas trop du goût de Steph et ses copains…

Stephen Curry de retour pour le Game 1 face à Denver ? Rien n’est décidé mais les signaux envoyés par le meilleur shooteur de l’histoire du basket ont de quoi donner le moral aux fans des Warriors. On va désormais surveiller les updates en provenance de San Francisco, heure par heure puis minute par minute. Hashtag doigts croisés.

Source texte : ESPN / The Draymond Green Show