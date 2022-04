Les Warriors communiquent de manière un peu abstraite sur Stephen Curry. Il semblerait que la situation autour du Splash Bro s’améliore, mais la date de son retour n’est pas encore déterminée. Allez, on fait le point sur ce que l’on sait.

Spoiler : on ne peut pas encore dire si Stephen Curry sera là pour affronter les Nuggets pour le Game 1 samedi prochain. Les Warriors ont cependant donné quelques nouvelles sur Twitter, en compagnie de Shams Charania de The Athletic. Le chef, blessé au pied depuis le 16 mars, « progresse dans son processus de récupération » (la phrase bateau par excellence). Ils ont apporté d’autres précisions : Curry aurait repris l’entraînement individuel, comme la course ou encore le tir, et le meneur de Golden State pourrait potentiellement reprendre les entraînements collectifs dans la semaine. La décision pour la date exacte de son retour sera prise en fonction de son état mais même si l’incertitude continue de régner, ça semble aller dans le droit chemin. Les espoirs sont donc permis dans la Dub Nation tandis que du côté de Denver, on doit doucement commencer à trembler.

Pour les Nuggets, chaque match potentiel sans Curry est à prendre dans ce premier tour des Playoffs. Golden State semble favori malgré l’incertitude entourant Steph, alors la marche sera encore plus haute pour Nikola Jokic et ses copains s’ils doivent se coltiner le meilleur shooteur de l’histoire sur l’ensemble de la série. En tout cas ça donne quand même très envie de revoir les Splash Brothers ensemble en Playoffs. S’il faut attendre un ou deux matchs avant, on patientera, et Denver devra essayer d’en profiter. C’est de toute façon une tâche ardue qui attend la troupe de Michael Malone, qui devra faire face à une grosse défense avec Draymond Green en patron. Le collectif des Warriors tourne bien, Jordan Poole a des coups de chaud et Klay Thompson est en train de bouillir à l’aube de ces Playoffs. Si les Nuggets veulent y croire, il faudra évidemment compter sur des exploits du géant serbe tous les soirs mais aussi un supporting cast au niveau, Curry ou pas en face.

À chaque nouvelle donnée par les Warriors sur Stephen Curry, c’est toute la Dub Nation qui s’enflamme. Golden State rassure ses fans avec les progrès que semblerait connaître le Chef dans sa récupération. Cependant la franchise prendra sûrement le moins de risque possible avec sa star, étant donné que l’objectif est d’aller au bout de ces Playoffs. Et pour ça, il faudra un Curry au meilleur de sa forme.

Source texte : Golden State Warriors / The Athletic

Stephen started individual on-court activities last week (shooting, running) and may return to team practices at some point this week.

His eventual return to game action—and the possibility of playing this weekend—is undetermined and will be based on his continued progress.

— Golden State Warriors (@warriors) April 12, 2022