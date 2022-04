Depuis le récent renvoi de Frank Vogel du poste de coach des Lakers, les Angelinos en cherchent bien évidemment un nouveau. Plusieurs noms circulent déjà du côté de Los Angeles mais un en particulier alimente les rumeurs, et LeBron James ne serait pas contre.

La saison des Lakers s’est terminée bien plus tôt que prévu. Arrivée à la onzième place de l’Ouest, l’équipe de LeBron James et d’Anthony Davis n’est même pas parvenue à se qualifier pour le play-in tournament. Un fiasco qui a valu à Frank Vogel son emploi et un retour chez notre ami Paul, même si sa situation financière n’est pas à plaindre. Plusieurs noms ont fait le tour des rumeurs. Quin Snyder du Jazz, Nick Nurse des Raptors ou encore Juwan Howard (l’université du Michigan) sont ceux qui reviennent le plus. Cependant, Sam Amick de The Athletic rapporte un autre souhait de LeBron James.

« LeBron James serait très enthousiaste à l’idée de voir Mark Jackson obtenir le poste. Mais l’histoire nous dit que ça ne signifie pas que cela va arriver. »

En effet, avant que Frank Vogel ne débarque, LBJ souhaitait voir Tyronn Lue ou Jason Kidd sur son banc en tant que head coach. Toutefois, ça n’a pas été le choix du front office des Lakers. Comme quoi, même lorsqu’on est le King, tout n’est pas toujours servi sur un plateau d’argent. Il faudra donc être patient pour connaître la véritable identité du nouveau coach des Lakers.

Néanmoins, on peut supposer que l’avis de LeBron James pèse légèrement beaucoup dans la balance, d’autant plus que le Roi pourrait décider de refuser une extension de contrat de deux ans avec les Lakers cet été (il serait ainsi agent libre en 2023). Bonjour le coup de pression. Est-ce que ça peut donner une longueur d’avance à Mark Jackson pour décrocher le poste ? Peut-être. En tout cas, Le Rookie de l’Année 1988 s’est déjà assis sur un banc en tant que coach. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agissait de celui des Warriors entre 2011 et 2014. À ce moment précis, Golden State est aux prémices de sa dynastie avec de jeunes Splash Bros. Après une première année compliquée pour tous avec le triste lock-out de 2011, Jackson ramène Oakland en Playoffs six années après sa dernière participation. La saison suivante, Jackson emmène les Warriors dans une saison à plus de 50 victoires en régulière, une première depuis 1994. Cependant, la défaite contre les Clippers au premier tour des Playoffs ne passe pas. Mark Jackson se fait licencier suite à des tensions avec ses assistants et dirigeants, Steve Kerr prend sa place et le reste appartient à l’histoire. Depuis, Jax n’a plus remis le costume d’entraîneur, peut-être victime de sa réputation auprès des front-offices. L’ancien joueur des Knicks a cependant enchaîné les saisons en tant que consultant sur ESPN, avec ses fameux « Mama, there goes that man » et « hands down man down ».

Le poste d’entraîneur des Lakers est évidemment hyper prestigieux, malgré le bordel de cette année. Et certains noms semblent déjà être bien placés dans la course. L’été s’annonce en tout cas plus chaud que d’habitude du côté des Lakers car en plus de cette recherche, il faudra également gérer les contrats de Russell Westbrook (player option à 47 millions) et de LeBron James. Y’a du boulot.

Source texte : The Athletic – Sam Amick