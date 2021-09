John Lucas III rejoint le staff des Lakers : on en connaît un qui va pouvoir parler saute-mouton avec LeBron James

On vous prévient, ce n’est pas l’info de l’année mais elle nous rappelle quelques souvenirs alors on a voulu en parler. John Lucas III, ancien joueur NBA passé notamment par les Bulls, rejoint le staff des Lakers et va ainsi côtoyer LeBron James, qui lui a laissé une marque indélébile sur le dos il y a quelques années.

C’est Dave McMenamin d’ESPN qui a balancé la petite news ce week-end. John Lucas III s’envole donc direction Los Angeles pour poursuivre sa carrière de coach, lui qui était déjà assistant chez les Wolves entre 2017 et 2019. Son futur rôle ? Apporter son soutien dans le développement de joueurs ainsi qu’une présence positive dans le vestiaire. C’est la première fois que JLIII fait escale dans la Cité des Anges, ce qui est important de souligner quand on sait que le bonhomme est un véritable globe-trotter. Espagne, Italie, Chine… Lucas a découvert de nombreux coins sympathiques tout en enchaînant les stops en NBA, de Houston à Minnesota en passant par Chicago, Toronto, Utah et Detroit. Non drafté, le petit meneur d’1m80 a joué 242 matchs au total dans la Grande Ligue pour des stats de 4,7 points à 38% au tir en 12 minutes de moyenne. Bon, soyons honnêtes, sa carrière ne fait rêver personne mais au moins, son nom n’est pas complètement tombé aux oubliettes, tout ça grâce à cette rencontre entre le Heat de LeBron James et les Bulls un soir de janvier 2012.

The Lakers hired John Lucas III to their coaching staff, sources told ESPN. Lucas carved out a respectable journeyman NBA run at PG in a career that included stints in the G League, Europe and China. He joins LAL after coaching with MIN. … And he has some history with LeBron. pic.twitter.com/BBi8EXjn22

Premier quart-temps, le score indique 14-7 pour le Miami version Big Three. Dwyane Wade, en possession du ballon, voit LeBron s’élancer ligne de fond, et choisit de lui envoyer la gonfle pour le alley-oop. John Lucas III – initialement sur Mario Chalmers avant que celui-ci ne pose un back screen – décide de switcher, Rip Hamilton ayant quelque peu oublié James sur l’action. C’est alors que le King passe littéralement au-dessus de lui pour claquer un gros tomar à une main. Wow ! JLIII ne peut rien faire mis à part constater les dégâts. LeBron vient tout simplement de jouer à saute-mouton avec le guard des Bulls, qui n’a évidemment pas oublié la scène, même une décennie plus tard.

« J’étais chaud et je voulais briller contre Miami, qui m’avait coupé par le passé. Sur le back screen, je préviens Rip mais il s’arrête alors évidemment, j’essaye d’empêcher l’action. […] La balle est lancée en l’air, et LeBron arrive pour claquer le dunk. BOUM ! Au début, je ne m’étais pas rendu compte qu’il était passé au-dessus de moi. Ils [les fans de Miami, ndlr.] sont devenus fous dans la salle. Derrière, je voulais qu’on me donne le ballon rapidement pour pouvoir scorer, mais Tom Thibodeau a pris un temps-mort. De retour sur le banc, j’ai regardé l’écran avec Joakim [Noah] et Taj [Gibson], et on a vu ce qui était vraiment arrivé. »

– John Lucas III, via The No Chill Podcast