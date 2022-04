WOJ BOMB ! À peine quelques minutes après la fin du match des Lakers, Adrian Wojnarowski, le boss final des insiders NBA, a annoncé que Frank Vogel venait de coacher son dernier match pour Los Angeles. On est sur des bases historiques en termes de rapidité de licenciement là, wow !

Les Lakers sont une franchise décidément unique ! On ne sait même pas si Frank Vogel aura eu le temps de claquer la bise et remercier tous ses joueurs, qu’il est déjà remercié lui-même. Et l’info vient du Woj, c’est-à-dire que c’est très fiable. Bien sûr, ça allait arriver et c’est somme toute logique quand on regarde la saison des Lakers, déjà qualifiée par beaucoup d’observateurs comme all-time dans l’histoire de Los Angeles en matière de nullité. Mais alors faire sortir l’info que son coach est viré alors qu’il est sans doute en train de causer dans le vestiaire, ça c’est un geste empreint de panache. Bref, clap de fin pour l’aventure Vogel à La La Land. Trois saisons dont un titre, il aura marqué son nom dans le marbre d’une franchise mythique, et ça personne ne pourra lui enlever. Néanmoins, cette inscription restera sans doute à tout jamais entachée par le fiasco de cette année. Annoncés futur champions en début de saison, ses hommes n’ont jamais réellement su jouer ensemble, et n’ont jamais paru même se connaître sur le terrain… Bref, une équipe à des années lumières de celle du titre, mais séparées par uniquement deux ans… Comme quoi, les choses peuvent aller très vite !

Frank Vogel has coached his final game for the Lakers, a decision that’s expected to be shared with him as soon as Monday, sources tell ESPN. Lakers’ search expected to be lengthy and expansive with no clear initial frontrunner. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022

Le coach est souvent le premier verrou à sauter lorsque ça sent le moisi dans une équipe, mais encore une fois, on retient ce soir la manière avec laquelle les Lakers ont procédé, car à l’heure ou ces lignes sont écrites, le match des Purple and Gold est à peine terminé depuis 30 (TRENTE) minutes. Ce niveau de WTF all-time messieurs dames. Ça se trouve, la sécurité est même venue lui piquer son soda et lui demander de sortir, et bien sûr le retour à Los Angeles c’est en stop, faut pas déconner. Plus sérieusement, comme on pouvait s’y attendre, la reconstruction d’un groupe a démarré très vite pour les Californiens, qui se retrouvent sans coach quasiment au buzzer de la saison régulière. L’objectif sera maintenant de trouver un profil capable d’insuffler une nouvelle dynamique à une équipe qui semble aujourd’hui sans le moindre repère fiable. Quant à Frank Vogel, quelque chose nous dit qu’il n’a pas trop apprécié les ultimes minutes de son mandat à Hollywood.

Oh la breaking incroyable ! Merci pour tout Frank, mais maintenant tu prends un petit four et tu t’en vas, c’est à-peu-près le message. Le chantier Lakers est officiellement lancé, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’y a apparemment pas de temps à perdre !

Source texte : ESPN / @AdrianWojnarowski