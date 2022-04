Maintenant que la saison régulière est terminée et que plusieurs affiches des Playoffs NBA 2022 sont connues, on peut commencer à s’organiser. La Ligue vient effectivement de sortir une partie du programme pour le week-end prochain, et il faudra être là de bonne heure.

Chaque année, la NBA nous fait plaisir en proposant des matchs à des horaires européens pour le premier week-end de Playoffs. Et 2022 ne fait pas exception à la règle. Le samedi 16 avril prochain, le coup d’envoi de la postseason sera officiellement donné à 19h (heure française) avec le Game 1 opposant les Mavericks au Jazz du côté de Dallas. Pas sûr que ça plaise à Mark Cuban vu le bobo subi par Luka Doncic lors de l’ultime match de saison régulière cette nuit mais c’est comme ça. Derrière, ça enchaînera vite avec la première rencontre de la série entre les Grizzlies et le vainqueur du match Wolves – Clippers dans le cadre du play-in tournament à l’Ouest. Celle-ci est prévue à 21h30 et durera environ jusqu’à minuit, quand on passera sur la Côté Est avec l’ouverture de la série Sixers – Raptors à Philadelphie. On retournera ensuite à l’Ouest et plus précisément dans la Baie de San Francisco pour assister au grand retour des Warriors en Playoffs après deux saisons d’absence. On ne sait pas encore si Stephen Curry sera opérationnel mais ce qui est sûr, c’est que Golden State démarrera sa campagne contre les Nuggets de Nikola Jokic à 2h30. Vous l’avez compris parce que vous savez compter, on est sur quatre rencontres de Playoffs consécutives, de 19h à environ 5h du mat’. Tout ce qu’on aime !

Concernant le dimanche de Pâques, beaucoup de choses restent à définir mais il sera placé sous le signe de la Conférence Est. Boston accueillera Brooklyn ou Cleveland, Miami jouera soit Brooklyn, soit Cleveland, soit Atlanta, soit Charlotte, et ensuite on ira chez les champions en titre de Milwaukee pour le Game 1 entre les Bucks et les Bulls. De belles batailles en perspective. Dans la nuit de dimanche à lundi, la meilleure équipe de la saison régulière va également faire son entrée dans ces Playoffs 2022 avec les Suns qui accueilleront le huitième de l’Ouest, huitième qui pourrait être les Wolves, les Clippers, les Pelicans ou les Spurs. Il faudra patienter encore un peu pour connaître les horaires de dimanche et évidemment l’intégralité des affiches de ce premier tour de Playoffs, mais le programme des choses vraiment sérieuses commence à prendre forme.

Quel kiff de voir le calendrier des Playoffs. Et maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à faire : vous réservez votre week-end de Pâques, vous prévenez la famille, vous faites les courses qu’il faut, comme ça tout est nickel chrome pour aborder la postseason de la meilleure manière possible.