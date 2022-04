Allez, c’est officiel, Golden State et Denver s’affronteront lors du premier tour des Playoffs à l’Ouest. La bande de Chef Curry contre le Joker et ses acolytes, ça promet un duel carrément canon. On se fait tout de suite un teasing !

Après la victoire tranquille des Warriors face à des Pelicans qui avaient déjà la tête dans le play-in, ainsi que celle des Nuggets contre des Lakers d’humeur très légère, on a désormais la certitude que ces deux équipes croiseront le fer au premier tour des Playoffs de la Conférence Ouest. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette affiche est… déséquilibrée, mais prenons les choses les unes après les autres. D’un côté, on a les Guerriers d’un Stephen Curry qui sera tout juste de retour, plein de fraîcheur pour envoyer du sale, mais également de ses compères historiques Klay Thompson et Draymond Green, sans oublier bien sûr Jordan Poole et Andrew Wiggins. Vous l’aurez compris, cette équipe est un savant mélange d’expérience quasiment inégalable en Playoffs et de jeunes têtes qui ne demandent qu’à se la donner à fond le plus longtemps possible. Vous mélangez tout ça et vous obtenez un groupe très complet qui a des clés pour faire face à presque toutes les situations. Ah oui, ajoutez aussi une salle qui ne demande qu’à vivre des moments de folie. Ça fait beaucoup d’arguments en faveur de Golden State, qui pourra de surcroît compter sur un coach fin tacticien qui possède lui aussi une riche expérience en matière de moments chauds, Steve Kerr. Auteurs d’une saison très correcte, on attend au tournant ces Warriors lors des Playoffs. Non pas qu’on les sous-estime, mais on espère que leur campagne à venir sera à la hauteur de leur régulière.

De l’autre côté, les Nuggets d’un Jokic aux mensurations qui se qualifient actuellement en trois lettres : MVP. À ses côtés, un Aaron Gordon qui a montré cette saison qu’on ne pouvait plus uniquement lui accoler l’étiquette de dunkeur : shoots mi-distance, travail au poste, la variation de son arsenal offensif est une vraie plus-value pour les Nuggets. En revanche, pas de Jamal Murray ni de Michael Porter Jr, et ça c’est une sacrée mauvaise nouvelle pour tout le Colorado. Deux scoreurs, avec une affinité particulière pour le premier nommé en matière de prise de responsabilités et de gros shoots, clin d’oeil à la série Utah – Denver de 2020. Bien sûr, des gars comme Will Barton et Monte Morris pourront inscrire des points, mais Jamal Murray avait acquis cette réputation et surtout le crédit nécessaire pour réclamer la balle en fin de match si le contexte le demande. Le Joker devra ainsi à minima maintenir son niveau, si ce n’est l’augmenter pour assumer le choc face à une équipe chez qui la menace peut venir véritablement de partout, et qui peut, sur un coup de chaud individuel, adapter tout son jeu autour du bonhomme en forme. On attendra Mike Malone sur la gestion tactique, notamment défensive, qui sera assurément l’une des clés de la série pour les Nuggets.

Allez, on s’engage vers une belle série, qui sent très fort le basket. Les Warriors au complet, en Playoffs, ça rappellera des bons souvenirs à pas mal de monde. Néanmoins, attention à ne pas se faire piéger par des Nuggets motivés et surtout emmenés par un Nikola Jokic dans son prime !