Rudy Gobert s’est imposé au fil des années comme un défenseur et un rebondeur élite en NBA. Il l’a encore prouvé cette saison en devenant pour la première fois de sa carrière le meilleur rebondeur de la Ligue. Un nouveau tiret dans le palmarès pour Gobzilla.

La saison du Jazz a été digne des meilleures montagnes russes, mais il y a toujours une constante dans cette équipe : Rudy Gobert. Le Français tient toujours la baraque en défense et ses absences occasionnelles ont exposé le fait que sans lui, le Jazz ne sait plus défendre. Une nouvelle fois dans la course au DPOY, le Frenchie aura forcément un fait pour lui cette saison : celui d’être le meilleur rebondeur de la Ligue avec 14,7 rebonds de moyenne, son record en carrière. Il devance Nikola Jokic (13,8) et Domantas Sabonis (12,1) et Gobzilla a donc gobé tout ce qui se trouvait en l’air durant la saison (sauf les passes inexistantes de ses coéquipiers). Les deux dernières années, La Gobe avait le meilleur total de rebonds accumulés mais pas le meilleur pourcentage mais cette saison un géant serbe a créé son propre club pour être sûr d’être premier dans ce secteur et jouer dans une autre catégorie en trois lettres. Mais bon, lui est dans une autre dimension.

Le Jazz a fini sa saison sur une victoire logique contre Portland et Rudy Gobert ponctue donc sa régulière avec 18 points et 13 rebonds. Désormais, Utah est attendu en Playoffs contre les Mavericks où tout le groupe sera jugé et en cas de mauvais résultat celui-ci pourrait bien imploser. Le Français est déjà pressenti du côté de Dallas, et même Donovan Mitchell ne serait pas à l’abri d’un coup de pied au derche. Les campagnes de Playoffs ratées de ces dernières années ne rassurent pas avant le grand saut, notamment après l’échec de l’an passé contre les Clippers où le Jazz était donné favori après leur très bonne saison régulière. Bien qu’on ne sache pas où en est la blessure de Luka Doncic, le groupe des Mavs semble plus soudé que celui de Salt Lake City, un aspect qui compte beaucoup en phase éliminatoire.

Rudy Gobert termine une nouvelle saison de NBA avec une deuxième distinction individuelle après sa sélection au All-Star Game. La Tour Eiffel de Saint-Quentin vise désormais un quatrième DPOY, quadruplé qui serait évidemment exceptionnel pour son héritage et celui du sport français. Bravo Rudy, pu*ain de bravo.