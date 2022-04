Alors que les Suns et les Grizzlies attendent toujours de connaître leur adversaire au premier tour des Playoffs, les Dallas Mavericks font partie de ces équipes qui sont fixées. En terminant quatrièmes de l’Ouest, les Texans ont pris rendez-vous avec le Utah Jazz de Rudy Gobert.

Les Mavs pouvaient encore espérer le podium de l’Ouest en cette dernière journée de saison régulière, mais pour cela ils devaient faire le boulot face aux Spurs tout en sollicitant l’aide des Pelicans face aux Warriors. Et malheureusement pour eux, même s’ils ont assuré le coup dans le derby texan, la Nouvelle-Orléans n’a pas résisté face au pyromane Klay Thompson. Résultat, Dallas doit se contenter de la quatrième place synonyme d’un affrontement face au Jazz, qui a lui assuré l’essentiel ce dimanche face à l’équipe de N3 située à Portland. Pas de miracle donc, au contraire c’est une véritable frayeur qui a traversé les tribunes de l’American Airlines Center quand Luka Doncic s’est blessé dans le troisième quart-temps. Victime d’une contracture au mollet selon les premières news en provenance de Dallas, Luka semble avoir évité la catastrophe mais on aurait évidemment préféré un scénario différent pour l’ultime rencontre de régulière à la maison. Seul vrai motif de satisfaction pour les Mavericks au milieu de tout ça, ils possèdent l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs pour la première fois depuis 2011, la fameuse année du titre de Dirk Nowitzki. Certes c’est probablement un peu faible pour donner le sourire aux fans de Dallas aujourd’hui, cependant faut bien s’accrocher à quelque chose.

Si on surveillera évidemment de près l’état de santé de Luka Doncic dans les jours à venir, c’est potentiellement une aubaine pour une équipe du Jazz qui a connu une fin de saison vraiment pas top et qui se retrouve clairement sous pression avant cette campagne de Playoffs 2022. Le nouvel échec en demi-finale de conférence l’an passé après avoir terminé premier de l’Ouest en régulière a laissé des traces et un tel scénario ne peut pas se reproduire cette année. L’objectif de base en début de saison, c’était grand minimum finale de conf’ et peut-être que ce coup du sort en défaveur de Dallas peut donner des ailes à une équipe d’Utah qui en a besoin en ce moment. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’on aura un grand déçu au terme de cette série. Une défaite du Jazz au premier tour pourrait provoquer des changements majeurs chez les Mormons, tandis que chez les Mavs on aurait véritablement l’impression de stagner. Cela fait quand même depuis une décennie que les supporters de Dallas n’ont pas pu apprécier le goût d’une série victorieuse en Playoffs, et Luka Doncic reste sur deux éliminations au premier tour face aux Clippers. Jamais deux sans trois ? On verra bien et ça dépendra forcément du mollet de Doncic. Mais sachez que les enjeux dépassent clairement le cadre d’une simple série de premier tour de Playoffs. Et c’est pour ça qu’on va la regarder de près.

Mavericks – Jazz au premier tour, en voilà une affiche qui en jette. On croise évidemment les doigts pour que Luka Doncic soit au maximum de ses capacités physiques, mais sur le papier ça promet une série bien lourde entre deux équipes vraiment ambitieuses. Qui prendra la porte prématurément ?