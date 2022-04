Victor Oladipo nous a sorti un match de fou furieux cette nuit à Orlando. Le mec a le sens du timing et à moins d’une semaine du début des Playoffs, il vient peut-être de retrouver la confiance pour renforcer le Heat au meilleur moment de la saison.

Depuis qu’il été tradé à Miami en 2020, Victor Oladipo a enchaîné les blessures et n’a jamais pu trouver son rythme. En deux saisons, il vient seulement de fouler les parquets pour la… douzième fois, mais cette soirée est bien sa plus réussie depuis belle lurette. 40 points, 10 rebonds et 7 caviars à Orlando, malgré la défaite des siens 111-125 mais ça tout le monde s’en cogne. C’est la troisième fois seulement qu’il marque autant de points dans sa carrière, et la première depuis 2017. Dans un cinq du Heat qui ressemblait à tout sauf à celui d’une équipe première de sa conférence, Toto a pu s’illustrer et il est très clairement sorti du lot. Il faisait jusque-là un retour discret en NBA depuis début mars, disons qu’après deux ans passés à l’infirmerie, ça se comprend, mais il vient de rendre là une copie plus que propre et le moment pouvait difficilement être mieux choisi. Les Playoffs arrivent dans moins d’une semaine et le Heat vient peut-être de retrouver un facteur X de derrière les fagots.

Miami s’apprête à recevoir l’une des quatre équipes de l’Est qualifiées pour le play-in, à savoir les Nets, les Cavaliers, les Hawks ou les Hornets. Le starting five du Heat est bien installé pour faire face à n’importe quel squad en NBA mais avoir des remplaçants en forme sera primordial en Playoffs, merci Captain Obvious. Un Victor Oladipo bien chaud en sortie de banc… à côté de Tyler Herro ? Attention les dégâts pour les second units. Dans un bon soir, l’ancien MIP peut allumer du parking, comme il vient de le faire à Orlando avec un joli 5/11, puis ajoutez à ça de bonnes qualités défensives et un handle toujours pimpant et vous obtenez un soldat qui rendra bien des services à son équipe sur une série de Playoffs.

Victor Oladipo today: 40 PTS

10 REB

7 AST

2 STL

5 3PT It’s his 3rd 40-piece of his career. The first since 2017. pic.twitter.com/qN7mKmxFuC — StatMuse (@statmuse) April 11, 2022

Le Totor Oladipo que l’on a pu connaître notamment aux Pacers n’est peut-être pas de retour à son apex, mais avec un peu de rythme et de la confiance retrouvée il pourrait se présenter comme le facteur X pour le Heat pendant les Playoffs. Un joueur en plus dans le roster pour soulager ses starters sur des séries qui s’éternisent, tu veux quoi de plus Erik Spoelstra ?

Source Texte : ESPN