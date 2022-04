Opposés aux Spurs pour la dernière rencontre de la saison régulière, les Mavs ont perdu Luka Doncic sur blessure ! Le meneur slovène s’est fait mal au mollet, paye ton mauvais timing à quelques jours du début des Playoffs.

Que le destin peut être cruel parfois. Voilà un match que Luka Doncic n’était pas censé disputer ! Avec une seizième faute technique, la star des Mavs était tout d’abord suspendue par la Ligue, règlement oblige. Seulement, la NBA a décidé de gracier la pépite en annulant sa dernière faute technique, le rendant disponible pour ce derby. Avec la possibilité d’accrocher la troisième place à l’Ouest, Jason Kidd ne s’est donc pas privé pour aligner son poulain face à la bande de Gregg Popovich. La suite, on la connait : Luka Magic va se blesser sur une action qui semble pourtant anodine. Obligé de rentrer au vestiaire, le Slovène fait passer un gros frisson dans le dos des fans texans. La nouvelle ne tarde pas à tomber par le biais de Shams Charania de The Athletic : Luka Doncic est blessé au mollet gauche et il ne finira pas le match contre San Antonio. Si on avait dû écrire le pire scénario possible pour Dallas, ça ressemblerait à quelque chose comme ça.

Mavericks say Luka Doncic has a left calf strain and will miss remainder of Spurs game tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2022

Le petit motif d’espoir pour la fanbase texane, c’est ce cher Adrian Wojnarowski d’ESPN qui va venir l’apporter. Selon le pape du scoop, il y aurait un vrai optimisme à Dallas par rapport à la gravité de la blessure. Ça n’empêchera pas les supporters de se ronger les sangs mais, au moins, ils peuvent y croire.

There’s initial optimism that Dallas star Luka Doncic hasn’t suffered a significant injury, source tells ESPN. Team is calling it a strained left calf. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022

Reste désormais à déterminer si une durée de repos est nécessaire et, si oui, de combien de temps on parle. Chaque blessure au mollet est différente et, on n’est pas toubib, aussi on évitera de faire une prédiction. Selon Jeff Stotts, qui bosse notamment pour Rotowire dans l’analyse des blessures, l’indisponibilité moyenne en NBA pour une blessure de ce genre est de… 16 jours. L’analyste donne même l’exemple de Frank Ntilikina, qui avait raté 12 jours en novembre pour un bobo au mollet. Comme quoi les toubibs de Dallas connaissent bien. Avec les Playoffs qui débutent dans une petite semaine, cela condamnerait les Mavs à jouer sans leur star pendant tout le début du premier tour. Il faudrait alors que les camarades de Luka tiennent bon jusqu’à son retour, sans vraiment savoir quand il interviendra… On part évidemment sur un scénario hypothétique mais, s’il se vérifie, Dallas peut craindre le pire. L’équipe a eu beau tenir lorsque le Slovène avait connu des pépins physiques en fin d’année 2021, on imagine mal les Mavs passer un tour en Playoffs sans le prodige à la barre. Le Jazz a beau être dans le dur ces derniers temps, on ne parle pas de l’équipe de départemental 3 de Châteauroux pour autant. Dallas ne peut pas rêver d’un long run en postseason sans son leader à 100% et prêt à en découdre. Reste à savoir s’il récupèrera toutes ses capacités pour attaquer les choses sérieuses.

C’est la poisse à Dallas ! Luka Doncic est blessé au mollet et il est impossible de savoir dans quel état il sera au moment de jouer le premier tour des Playoffs. Un bobo de la star locale le dernier soir de la régulière, on connait des fans qui doivent être en PLS en ce moment…

Source texte : The Athletic / ESPN