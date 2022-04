Luka Doncic jouera finalement le dernier match de la saison : seizième faute technique annulée, la vengeance sera terrible

Oh la bonne nouvelle pour toute la ville de Dallas ! La NBA a en effet annulé la seizième et plus récente faute technique du meilleur basketteur local, Luka Doncic. Mais pourquoi on en parle ? Parce que sans cette faute ajoutée au compteur, Lulu ne sera pas suspendu ce soir, et il pourra se déchaîner sur les Spurs.

Franchement, si les arbitres de NBA faisaient un peu d’efforts pour apprendre le Slovène, on est certain que Luka Doncic aurait ramassé moins de techniques. Bon, sans rigoler, la figure de proue des Mavericks possède son petit caractère de cochon quand il s’y met, et c’est vrai que ça ne doit pas toujours être cool pour les arbitres de se coltiner un gars qui rogne en langue étrangère. Encore, ce serait une fois de temps en temps, bon ça passe, tout le monde peut péter un boulon à cause d’une action non sifflée, basket départemental tu connais. Comme dirait le grand philosophe Jeff Tuche, vous pouvez prendre une technique mais pas seize. Parce que le Luka, il en a ramassé seize cette saison et effectivement, ça commence à faire beaucoup. Il frôle la correctionnelle cette fois-ci, sauvé par la NBA qui, selon Marc Stein, lui retire en jugeant que l’arbitre avait mal évalué la situation, mais attention à ce que son comportement ne soit pas préjudiciable à l’équipe en Playoffs.

Doncic is now eligible to play in the Mavericks' season finale Sunday at home against San Antonio. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP https://t.co/g3HZ3xvdb5 — Marc Stein (@TheSteinLine) April 9, 2022

Toujours est-il que Luka Magic sera sur le parquet ce soir contre les Spurs. C’est un dernier défouloir qui se profile à l’horizon pour les Mavs, face à une équipe de San Antonio qui aura sans doute la tête focus sur le match capital de Play-in qui se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Pelicans en Louisiane. Bref, ça s’annonce tranquille contre les gars de Gregg Popovich, mais pas trop : en cas de victoire, Dallas pourrait chiper la troisième place de Golden State, si ces derniers perdent contre… les Pelicans. Le monde est très petit quand même. En récupérant la troisième place, les Mavericks s’épargneraient le Jazz pour les Nuggets. Quand on voit les dynamiques actuelles de ces deux équipes, il est peut-être mieux de se coltiner Utah que Denver. À voir comment les Licornes aborderont la situation ce soir.

Allez, bon match Luka ! Objectif : martyriser les Spurs avant de prendre un peu de repos pour attaquer les Playoffs avec autant de confiance que de fraîcheur. Et avec de la chance, peut-être que Golden State trébuchera en Louisiane, bref on suivra tout ça. On vous laisse, on doit aller récupérer nos deux palettes de café en poudre, à ce soir en forme !

Source texte : Marc Stein