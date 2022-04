Nous sommes le dimanche 10 avril 2022 et comme vous le savez tous, l’événement le plus important de la journée est le premier tour de l’élection présidentielle la fin de la saison régulière NBA, avec pas moins de 15 matchs au programme et beaucoup d’enjeux dans chaque conférence. On commence par l’Est et un conseil, mouillez-vous la nuque.

Le programme des équipes de l’Est

Nets – Pacers, à 21h30

Hornets – Wizards, à 21h30

Cavaliers – Bucks, à 21h30

Rockets – Hawks, à 21h30

Grizzlies – Celtics, à 1h

Knicks – Raptors, à 1h

Magic – Heat, à 1h

Sixers – Pistons, à 1h

Wolves – Bulls, à 2h30

Le classement

Ce qu’on sait

Le Miami Heat est assuré de finir premier.

Les Toronto Raptors sont assurés de finir cinquièmes.

Les Chicago Bulls finiront sixièmes.

Les Brooklyn Nets, les Cleveland Cavaliers, les Atlanta Hawks et les Charlotte Hornets joueront le play-in tournament.

Ce qui reste à déterminer

Les places #2, #3 et #4, sachant que le deuxième a de bonnes chances d’affronter les Nets au premier tour des Playoffs, que le troisième jouera Chicago, et que le quatrième affrontera Toronto.

L’ordre des places 7 à 10 en vue du play-in tournament. Pour rappel, le septième affrontera à domicile le huitième pour obtenir le spot#7 en Playoffs. Le neuvième affrontera à domicile le dixième afin de se qualifier pour un deuxième match, où il affrontera le perdant de l’opposition 7 vs. 8. Le vainqueur de cette troisième rencontre prendra le spot #8 pour les Playoffs.

Les places pour la NBA Draft Lottery (voir plus bas).

Les règles concernant le tie-breaker

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les scénarios

Pour les places #2, #3 et #4

Cavaliers – Bucks (#2), à 21h30

Grizzlies – Celtics (#3), à 1h

Sixers (#4) – Pistons, à 1h

Scénario 1 : victoire des Bucks, victoire des Celtics, et victoire des Sixers

#2 : Bucks (52-30)

#3 : Celtics (51-31)

#4 : Sixers (51-31)

Scénario 2 : victoire des Bucks, victoire des Celtics, et défaite des Sixers

#2 : Bucks (52-30)

#3 : Celtics (51-31)

#4 : Sixers (50-32)

Scénario 3 : victoire des Bucks, défaite des Celtics, et défaite des Sixers

#2 : Bucks (52-30)

#3 : Celtics (50-32)

#4 : Sixers (50-32)

Scénario 4 : défaite des Bucks, défaite des Celtics, et défaite des Sixers

#2 : Bucks (51-31)

#3 : Celtics (50-32)

#4 : Sixers (50-32)

Scénario 5 : victoire des Bucks, défaite des Celtics, et victoire des Sixers

#2 : Bucks (52-30)

#3 : Sixers (51-31)

#4 : Celtics (50-32)

Scénario 6 : défaite des Bucks, victoire des Celtics, et victoire des Sixers

#2 : Celtics (51-31)

#3 : Bucks (51-31)

#4 : Sixers (51-31)

Scénario 7 : défaite des Bucks, victoire des Celtics, et défaite des Sixers

#2 : Celtics (51-31)

#3 : Bucks (51-31)

#4 : Sixers (50-32)

Scénario 8 : défaite des Bucks, défaite des Celtics, et victoire des Sixers

#2 : Bucks (51-31)

#3 : Sixers (51-31)

#4 : Celtics (50-32)

Pour les places #7, #8, #9 et #10

Nets (#7) – Pacers, à 21h30

Hornets (#10) – Wizards, à 21h30

Cavaliers (#8) – Bucks, à 21h30

Rockets – Hawks (#9), à 21h30

Scénario 1 : victoire des Nets, victoire des Cavaliers, victoire des Hawks et victoire des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Cavaliers (44-38)

#9 : Hawks (43-39)

#10 : Hornets (43-39)

Scénario 2 : victoire des Nets, victoire des Cavaliers, victoire des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Cavaliers (44-38)

#9 : Hawks (43-39)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 3 : victoire des Nets, victoire des Cavaliers, défaite des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Cavaliers (44-38)

#9 : Hawks (42-40)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 4 : victoire des Nets, défaite des Cavaliers, défaite des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Cavaliers (43-39)

#9 : Hawks (42-40)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 5 : défaite des Nets, défaite des Cavaliers, défaite des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Nets (43-39)

#8 : Cavaliers (43-39)

#9 : Hawks (42-40)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 6 : victoire des Nets, défaite des Cavaliers, victoire des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Hawks (43-39)

#9 : Cavaliers (43-39)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 7 : victoire des Nets, défaite des Cavaliers, défaite des Hawks et victoire des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Hornets (43-39)

#9 : Cavaliers (43-39)

#10 : Hawks (42-40)

Scénario 8 : défaite des Nets, défaite des Cavaliers, défaite des Hawks et victoire des Hornets

#7 : Hornets (43-39)

#8 : Nets (43-39)

#9 : Cavaliers (43-39)

#10 : Hawks (42-40)

Scénario 9 : défaite des Nets, défaite des Cavaliers, victoire des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Nets (43-39)

#8 : Hawks (43-39)

#9 : Cavaliers (43-39)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 10 : défaite des Nets, défaite des Cavaliers, victoire des Hawks et victoire des Hornets

#7 : Nets (43-39)

#8 : Hornets (43-39)

#9 : Hawks (43-39)

#10 : Cavaliers (43-39)

Scénario 11 : défaite des Nets, victoire des Cavaliers, défaite des Hawks et défaite des Hornets

#7 : Cavaliers (44-38)

#8 : Nets (43-39)

#9 : Hawks (42-40)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 12 : défaite des Nets, victoire des Cavaliers, victoire des Hawks, défaite des Hornets

#7 : Cavaliers (44-38)

#8 : Nets (43-39)

#9 : Hawks (43-39)

#10 : Hornets (42-40)

Scénario 13 : défaite des Nets, victoire des Cavaliers, défaite des Hawks, victoire des Hornets

#7 : Cavaliers (44-38)

#8 : Hornets (43-39)

#9 : Nets (43-39)

#10 : Hawks (42-40)

Scénario 14 : défaite des Nets, victoire des Cavaliers, victoire des Hawks, victoire des Hornets

#7 : Cavaliers (44-38)

#8 : Hornets (43-39)

#9 : Nets (43-39)

#10 : Hawks (43-39)

Scénario 15 : victoire des Nets, défaite des Cavaliers, victoire des Hawks, victoire des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Hornets (43-39)

#9 : Hawks (43-39)

#10 : Cavaliers (43-39)

Scénario 16 : victoire des Nets, victoire des Cavaliers, défaite des Hawks, victoire des Hornets

#7 : Nets (44-38)

#8 : Cavaliers (44-38)

#9 : Hornets (43-39)

#10 : Hawks (42-40)

Moi qui me tape tous les scénarios possibles pour le play-in, parce que j'aime me casser la tête 🤯 pic.twitter.com/peuU0fWR18 — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 10, 2022

Le petit point sur la course au tanking

Dans le bas de tableau de la Conférence Est, la lutte est également acharnée pour obtenir le maximum de balles de ping pong à la prochaine Draft Lottery.

Le Magic (21-60) est d’ores et déjà assuré de terminer avec l’un des trois pires bilans de la NBA (avec Houston, et Detroit ou Oklahoma City selon les résultats de ce soir). Rappel, les trois pires bilans de la NBA ont chacune 14% de chances d’avoir le first pick.

Les Pistons (23-58) sont à la lutte avec le Thunder (24-57) pour finir avec le troisième pire bilan de la NBA et ainsi intégrer le Top 3 en vue de la Draft Lottery. Objectif défaite ce soir contre Philadelphie.

Indiana (25-56) peut égaler Oklahoma City (24-57) pour le quatrième pire bilan de la saison, à condition de perdre bien comme il faut contre Brooklyn et que le Thunder gagne face aux Clippers. C’est pas gagné. Pour rappel, le quatrième pire bilan de la Ligue possède 12,5% de chances d’avoir le first pick à la Draft, contre 10,5% pour le cinquième. En cas d’égalité, les deux équipes sont séparées par un tirage au sort.

Voilà, vous savez tout pour ce soir et on vous conseille de mettre cette page en favori histoire d’avoir tous les scénarios en direct sous les yeux. Maintenant, y’a plus qu’à kiffer.