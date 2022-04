Nous sommes le dimanche 10 avril 2022 et comme vous le savez tous, l’événement le plus important de la journée est le premier tour de l’élection présidentielle la fin de la saison régulière NBA, avec pas moins de 15 matchs au programme et beaucoup d’enjeux dans chaque conférence. Après la folie de l’Est, on passe à l’Ouest, où c’est un peu plus calme pour une fois.

Le programme des équipes de l’Ouest

Rockets – Hawks, à 21h30

Grizzlies – Celtics, à 1h

Wolves – Bulls, à 2h30

Mavericks – Spurs, à 3h30

Nuggets – Lakers, à 3h30

Clippers – Thunder, à 3h30

Pelicans – Warriors, à 3h30

Suns – Kings, à 3h30

Blazers – Jazz, à 3h30

Le classement

Ce qu’on sait

Les Phoenix Suns vont finir premiers

Les Memphis Grizzlies font finir deuxièmes

Les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Clippers vont s’affronter au play-in pour le match 7 versus 8

Les New Orleans Pelicans et les San Antonio Spurs vont s’affronter au play-in pour le match 9 versus 10

Ce qui reste à déterminer

Les places #3 et #4, sachant que le troisième affrontera le sixième au premier tour (et probablement les Grizzlies au second) et que le quatrième affrontera le cinquième (et probablement les Suns au second)

Les places #5 et #6

Les places pour la NBA Draft Lottery (voir plus bas).

Les règles concernant le tie-breaker

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les scénarios

Pour les places #3 et #4

Mavericks – Spurs, à 3h30

Pelicans – Warriors, à 3h30

Scénario 1 : victoire des Mavericks et victoire des Warriors

#3 : Warriors (53-29)

#4 : Mavericks (52-30)

Scénario 2 : victoire des Mavericks et défaite des Warriors

#3 : Mavericks (52-30)

#4 : Warriors (52-30)

Scénario 3 : victoire des Warriors et défaite des Mavericks

#3 : Warriors (53-29)

#4 : Mavericks (51-31)

Scénario 4 : défaite des Warriors et défaite des Mavericks

#3 : Warriors (52-30)

#4 : Mavericks (51-31)

Pour les places #5 et #6

Nuggets – Lakers, à 3h30

Blazers – Jazz, à 3h30

Scénario 1 : victoire des Nuggets et victoire du Jazz

#5 : Jazz (49-33)

#6 : Nuggets (49-33)

Scénario 2 : victoire des Nuggets et défaite du Jazz

#5 : Nuggets (49-33)

#6 : Jazz (48-34)

Scénario 3 : victoire du Jazz et défaite des Nuggets

#5 : Jazz (49-33)

#6 : Nuggets (48-34)

Scénario 4 : défaite du Jazz et défaite des Nuggets

#5 : Jazz (48-34)

#6 : Nuggets (48-34)

Le petit point sur la course au tanking

Dans le bas de tableau de la Conférence Ouest, la lutte est également acharnée pour obtenir le maximum de balles de ping pong à la prochaine Draft Lottery.

Les Rockets (20-61) sont d’ores et déjà assurés de terminer avec l’un des trois pires bilans de la NBA (avec Orlando, et Detroit ou Oklahoma City selon les résultats de ce soir). Rappel, les trois pires bilans de la NBA ont chacune 14% de chances d’avoir le first pick.

Le Thunder (24-57) est à la lutte avec les Pistons (23-58) pour finir avec le troisième pire bilan de la NBA et ainsi intégrer le Top 3 en vue de la Draft Lottery. Objectif défaite ce soir contre les Clippers, en espérant que les Pistons battent les Sixers (lol). En cas d’égalité, les deux équipes seront séparées par un tirage au sort. Si le Thunder termine avec le quatrième pire bilan, il aura 12,5% de chances d’avoir le first pick à la Draft (contre 14% dans le Top 3 donc).

En cas de contre-performance avec une victoire face aux Clippers, le Thunder pourrait même tomber à la cinquième place sachant que les Pacers ne sont pas loin (25-56). Une victoire d’Oklahoma City associée à une défaite d’Indiana à Brooklyn résulterait en une égalité parfaite (25-57 pour les deux équipes), et les deux équipes seraient alors séparées par un coin flip pour déterminer les places 4 (12,5% de chances) et 5 (10,5% de chances) à la Draft Lottery.

Voilà, vous savez tout pour ce soir et on vous conseille de mettre cette page en favori histoire d’avoir tous les scénarios en direct sous les yeux. Maintenant, y’a plus qu’à kiffer.