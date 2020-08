Preview de la soirée NBA : samedi soir de milieu d’été, barbecue, NBA… Que demander de plus ?

Allez, on est reparti pour une soirée basket sponsorisée par votre barbecue, votre plancha, ou tout ce qui peut servir à faire griller de la brochette et des poivrons. Au total, cinq matchs sont proposés par la NBA aujourd’hui, et après ceux d’hier, on ne peut qu’avoir hâte de retrouver nos télévisions, téléphones ou encore ordinateurs pour se mater la suite de cette reprise qui fait tellement, mais tellement de bien à nos âmes d’accros de balle orange. Allez, on se fait une petite entrevue ensemble ce qui va être intéressant à regarder ce soir. 3, 2, 1, on y va !

Franchement, si le COVID nous a apporté ne serait-ce qu’une seule chose positive, c’est de pouvoir kiffer les week-ends estivaux avec une brochette dans la main droite et la télécommande dans la main gauche, pour que personne ne tente de changer de chaîne. Bah oui, parce que cette année soirée barbecue rime avec balle orange, et ça, on peut dire ce qu’on en veut, c’est quand même un kiff total. Allez, pour accompagner l’apéro, on commence avec un Nuggets – Heat (19h) qui devrait être une affiche sympathique, car le Heat n’a que deux victoires d’avance sur les Pacers et les Sixers, qui s’affrontent un peu plus tard. Le succès est donc quasi-impératif pour les hommes de South Beach qui ne souhaitent sans doute pas se taper les Celtics à la mi-août. En face, le Joker sera dans ses oeuvres, c’est-à-dire faire le ménage dans la raquette avec la grâce d’un frigo, et distiller du caviar en provenance directe des Balkans. On enchaîne avec Thunder – Jazz (21h30) qui sera parfait pour accompagner l’allumage du barbecue. Pas besoin de braises, ça risque de brûler sur le terrain. OKC doit gagner pour ne pas voir les Mavericks leur tomber dessus, mais aussi pour revenir sur Houston et Utah justement, qui sont juste devant au classement. Une défaite signifierait pour Chris Paul et sa troupe de fortes chances de se taper les Monstars de Denver ou les Voiliers de Paulo et Kawhi au premier tour des Playoffs. Sur l’autre banc, après une victoire au forceps contre de jeunes Pelicans en réouverture de saison, les potos de Donovan et Rudy auront aussi besoin de gagner pour souffler un bon coup et penser plus sereinement à la suite. En parlant des hommes de la Nouvelle-Orléans, bah ce sont eux qui jouent derrière, contre… Paulo et Kawhi ! Comme par hasard, le monde est bien fait. ‘Allez, qui veut des saucisses, c’est la dernière tournée ?’ pourra-t-on certainement entendre à l’entre-deux de Clippers – Pelicans (minuit), alors que les représentants de Louisiane joueront déjà leurs dernières cartes pour espérer se qualifier pour la phase éliminatoire. Défaite contre le Jazz jeudi, au terme d’un match bien disputé, c’est forcément frustrant. Hélas, c’est à des Clippers remontés par leur revers contre les voisins de quartier qu’ils auront à faire ce soir. En plus, Pat Beverley est de retour aux affaires, alors que Montrezl Harrell est toujours réévalué chaque jour. Concernant Lou Williams, il serait apparemment en train d’attendre Kendrick Perkins en bas de chez lui pour régler deux trois histoires. Enfin bref, faudra se battre pour aller taper les hommes de Doc Rivers, parce que c’est pas gagné du tout pour les Pels, toujours dans le flou concernant la présence de Zion Williamson.

Bon, on passe au dessert, c’est fruits bien frais ou glaces, au choix. Côté NBA, il reste deux matchs, et pas des moindres s’il vous plaît. Pour ce début de nuit, ce sera un Pacers – Sixers (1h) plus qu’intéressant qui s’offre à nous. Vous commenciez à peine à bailler un peu, et ce match va tout de suite vous remettre en pleine forme. Pourquoi ? Parce que les deux équipes sont à égalité parfaite au classement (39-26), et qu’une victoire permettrait directement de mettre la pression sur l’adversaire, mais aussi sur le Heat dont le résultat sera connu et jouera certainement sur la motivation des deux formations. Sur le plan individuel, on devrait avoir un beau petit duel entre Victor Oladipo et Tobias Harris, sur la ligne extérieure. Tout cela va être donc intéressant à observer. Niveau bobos, Malcolm Brogdon est toujours sujet à une visite médicale tous les matins pour savoir s’il peut jouer, au contraire de Joel Embiid, qui, selon NBC Sports, devrait rejouer ce soir. Allez, pour les derniers survivants de cette belle soirée BBQ x NBA, on s’offre un superbe Raptors – Lakers (2h30) en guise de clôture. Ça va faire parler le talent, parce qu’il n’y que ça des deux côtés du terrain, de LeBron James à l’immense Gérard en passant par Pascal Siakam et son collègue Kyle Lowry. Au bout de cette partie, la manière pour les Lakers de montrer que même en Floride, c’est L.A. qui fait la loi. Pour les Dinos, c’est l’occasion de consolider la seconde place de la Conférence Est tout en ajoutant au tableau de chasse la meilleure équipe de l’Ouest. Ça devrait donc être chouette à regarder.

Les saucisses ? Check. Les poivrons ? Check. Les sauces, la boisson ? Check. Et enfin le plus important, la télé ? Check aussi. Bon, tout semble prêt pour s’envoyer ce qu’il faut dans yeux comme dans l’estomac. Allez, on prépare le charbon de bois ou la plancha, car pas question de louper le début du premier match !

