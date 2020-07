Le mois de juillet 2020 vu par Twitter : Kendrick Perkins s’en prend à Lou Williams qui lui répond, grosse ambiance

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de juillet.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Kobe Bryant en couverture de NBA 2K21, ce sont des vieux souvenirs qui remontent pour le Shaq.

« Je t’aime, tu me manques mon frère. »

# Kendrick Perkins nomme le peu de joueurs qu’il pense capable de marquer sur un « double arceau » plutôt qu’un simple. Et visiblement, il ne manque pas d’autodérision ni de second degré sur ce coup là quand on connait la vérité.

Only a few can shoot on double rims…Guys like Steph, Klay and Perk!!! Carry on… https://t.co/JTqnHgs47Y — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 4, 2020

« Sur quel type d’arceau préférez-vous jouer ? »

« Seul un petit nombre de joueurs peut marquer sur ces anneaux, des gars comme Steph, Klay ou Perk… »

# Josh Hart se fout des paluches gigantesques de Deandre Ayton qui peut tenir un écran d’ordinateur avec. Après, pour rappel, Josh Hart a déjà été pris en flagrant délit de destruction de clavier après une défaite.

Lmaooo he got the whole monitor in his hand 😂😂😂 https://t.co/rFZ0yq1sQb — Josh Hart (@joshhart) July 8, 2020

« Deandre Ayton rejoint la bulle d’Orlando avec son matériel de gaming. »

« Il arrive à choper l’écran dans sa main. »

# Après avoir contracté le COVID-19, Malcolm Brogdon assure aller bien et être prêt à jouer, toute la ville d’Indianapolis l’espère.

Thanks to everyone who’s asked how I’m feeling. I’m feeling well, and I’m ready for Orlando. pic.twitter.com/mKOFekAeZ5 — Malcolm Brogdon (@MalcolmBrogdon7) July 8, 2020

« Merci à tous ceux qui m’ont demandé des nouvelles. Je me sens bien et je suis prêt pour Orlando. »

# Quant à Nikola Vucevic, il a envie d’en découdre.

« Finalement… Allons-y ! »

# Boban Marjanovic trompe Tobias Harris avec Luka Doncic, et l’ailier des Sixers semble mal le vivre.

I feel like y’all doing this to just upset me now 🤣🤣 https://t.co/VE0o6WIuF3 — Tobias Harris (@tobias31) July 13, 2020

« Boban et Luka sont trop marrants ensemble. »

« J’ai l’impression que vous faites ça juste pour me contrarier. »

# La bulle d’Orlando, ou quand le mode Mon Quartier de NBA 2K devient réalité selon Donovan Mitchell.

« Un coiffeur NBA a été construit dans la bulle. »

« Le mode Mon Quartier de NBA 2K dans la vraie vie. »

# Evan Fournier a en tout cas été ébloui par toutes les lumières de ce dispositif particulier, heureusement qu’il n’est pas épileptique.

Comment ils ont ammenagé la salle de match tres lourd. Juste ya tellement de graphisme qu’on a l’impression d’etre dans 2k — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 22, 2020

# Kendrick Perkins taille Lou Williams pour sa sortie au strip-club, Lou Williams répond, encore une embrouille au coeur de laquelle Perk se trouve.

15 years in this business and the most dirt you have on my name is stopping to get hot wings during a pandemic. Perk. Shut up. And stop laughing and saying it’s just tv when you run into me too. https://t.co/2xnCpG9I1J — Lou Williams (@TeamLou23) July 27, 2020

« C’est dérangeant de voir qu’un rookie comme Zion Williamson peut faire preuve de plus de maturité qu’un vétéran avec 15 ans d’expérience comme Lou Williams. »

« 15 ans que je suis en NBA et le seul reproche que tu puisses me faire est d’être allé chercher des ailes de poulet pendant la pandémie. Perk, ferme-la. Et arrête de rire en disant que c’est juste pour la TV la prochaine fois que tu me croises. »

To small homeboy…stay in your lane lil fella!!! #outtamyweightclass https://t.co/kLheuSQhhw — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 27, 2020

« Au petit gars… Reste à ta place ! #PasDansLaMêmeCatégorie. »

Une très belle édition pour ce mois de juillet, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en août pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.