Ja Morant se plaint du nouveau système de qualif’ pour les Playoffs : « C’est injuste, mais on a tous la dalle »

Alors que la NBA a repris ses droits hier avec deux matchs, ce sont six rencontres qui nous attendent aujourd’hui. Parmi celles-ci, certaines vont déjà compter énormément pour la qualification en Playoffs. C’est le cas de Portland – Memphis, où le gagnant fera une très bonne opération. Mais pour le rookie des Grizzlies Ja Morant, le nouveau système de qualification désavantage son équipe. Et ça lui donne deux fois plus envie de se défoncer pour participer aux séries éliminatoires. On ne demande qu’à voir !

Allez, c’est parti. La NBA est seulement relancée depuis hier soir que ça commence déjà à critiquer la méthode d’accession aux Playoffs imaginée par Adam Silver et ses collègues. En effet, c’est Ja Morant, le prodige de Memphis, qui s’est plaint hier au micro d’ESPN des règles en vigueur dans la bulle concernant le classement final de la régulière. Bah oui, pour assurer une qualification sans passer par des matchs de barrage, les Grizzlies – huitièmes de l’Ouest – devront compter au minimum 4,5 matchs d’avance sur leur poursuivant direct. Aujourd’hui, ils n’en ont que 3,5 sur les Blazers et les Kings, et 4 sur les Spurs et les Pelicans. Autant dire que le moindre écart se payera cash au moment de faire les comptes de chacun. Néanmoins, même si le Ja se plaint du système, ça ne fait que renforcer sa dalle de Playoffs.

« On ne peut pas contrôler cela. La seule chose dont nous avons la maîtrise est la manière avec laquelle nous aborderons chacun de ces matchs avant que la décision soit faite. Cela ne fait qu’ajouter du carburant dans notre machine, de la motivation. Au début de la saison, je crois qu’on nous voyait 29è de la NBA, et regardez-nous maintenant. Donc nous utilisons juste ce genre de choses comme carburant et nous continuons à bosser. Nous avons tous la dalle. Nous savons de quoi nous sommes capables, il faut juste jouer. »

Bonne mentalité, il faut maintenant espérer que c’est dans cet esprit-là que les Grizzlies joueront chaque ballon, car leur calendrier de fin de régulière est plus que coton. Les Blazers ce soir, qui ont commencé plus tôt dans la semaine à poser des déclarations en mode « c’est le match de notre saison« . La dernière fois que Damian Lillard et ses potes se sont ramenés comme ça quelque part, ça a coûté deux transferts au Thunder, il y a donc de quoi flipper un peu. Ensuite, ce seront deux autres concurrents directs qui viendront se mettre en travers de la route de nos Oursons : Spurs et Pelicans, qu’il faudra jouer avec un sérieux maximal. Si toutefois Ja et ses copains s’en sortaient sans encombre, ils ne pourraient pas crier victoire, mais alors pas du tout, parce que derrière ce n’est pas le même calibre d’équipe qui attend Memphis. Dans l’ordre, Jazz, Thunder, Raptors, Celtics, Bucks. Oh la série de l’enfer… On ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage pour ces matchs les gars, et puisse le sort vous être favorable.

Il fallait se douter que ce système de qualification fasse râler une équipe comme Memphis, actuellement en position de barragiste malgré sa huitième place traditionnellement qualificative pour les Playoffs. Maintenant, comme l’a bien dit notre ami Ja, il faut continuer à se préparer pour la guerre, parce que chaque formation va mettre toute son énergie disponible pour prendre les derniers tickets de qualification restants.

Source texte : ESPN