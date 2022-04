Pas vraiment dans son assiette sur l’ensemble des quatre premiers matchs de la série contre Minnesota, Ja Morant était attendu au tournant pour le Game 5 de cette nuit à Memphis. Et il a répondu pré-sent ! Certes, pendant trois quart-temps, c’était dur pour le phénomène des Grizzlies. Mais alors dans le dernier…

L’histoire retiendra que Malik Beasley a été enterré à 3h35 du matin le mercredi 27 avril 2022, dans le Tennessee. On est alors dans les dernières secondes du troisième quart-temps, Minnesota a le match bien en main avec un avantage au score de 85-72, et Ja Morant a le ballon dans les mains au niveau du logo. La suite, elle ne se raconte pas avec des mots, elle se regarde avec les yeux grands ouverts et la ceinture bien attachée.

REPOSE EN PAIX MALIK BEASLEY 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/HUj1pO91Ac — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Après sa performance décevante du Game 4 au Target Center, Ja Morant avait déclaré « qu’il n’était pas Ja » dans cette série et « qu’il ne jouait pas avec la tête au cercle » comme il en a l’habitude. Difficile de trouver une action plus épique que celle-là pour symboliser le retour au premier plan du prodige de Memphis.

Pourtant, pendant 35 minutes et 50 secondes, Morant était une nouvelle fois dans le dur. On attendait qu’il se bouge, et bah faut avouer qu’on a attendu assez longtemps. Pas vraiment plus tranchant qu’à Minnesota et enchaînant notamment les briquasses sur la ligne des lancers-francs, Ja n’était toujours pas Ja et les Wolves en ont profité pour se mettre en excellente position afin de revenir chez eux avec la possibilité de mettre un terme à la série. Mais la superstar des Grizzlies ne pouvait tout simplement pas accepter un tel scénario. Sous les yeux d’Usher assis à côté de son papa Tee Morant, Ja a véritablement lâché les chevaux dans les douze dernières minutes. Comme si ce dunk déjà all-time avait soudainement libéré ses super-pouvoirs.

Ja Morant était en galère une bonne partie du match, puis il nous a claqué un des plus gros posters de la dernière décennie de Playoffs et a fini le match en rentrant tous ses lancers + le layup de la victoire. Gros mental. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

18 points au total dans le quatrième quart, les 13 derniers de son équipe, 9/10 aux lancers-francs. Oubliez le Ja Morant hésitant et frustré des dernières sorties, merci d’accueillir à bras ouverts le Ja Morant qu’on a kiffé toute la saison. Celui qui prend ses responsabilités, celui qui attaque n’importe qui se trouvant en travers de son chemin, celui qui profite des grands moments pour step-up comme un… grand justement. Premier tour de Playoffs ou pas, il n’y a pas beaucoup d’instants à plus fort enjeu qu’un Game 5 serré quand les deux équipes sont à égalité 2-2. Et à une minute de la fin, alors que le score est de 106-104 pour Minnesota, c’est bien Ja Morant qui plante le 3-points qui tue suite à un rebond offensif de l’immense Brandon Clarke.

L’ÉNORME TROIS POINTS DE JA !!pic.twitter.com/9Nf2U5ClFm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

107-106 pour Memphis, le comeback est complété mais encore faut-il mettre le couvercle. Pas de problème, Ja est là pour ça. Il marque d’abord deux lancers pour donner trois points d’avance aux siens suite à un raté de D’Angelo Russell et puis ensuite, il va offrir la meilleure fin possible pour n’importe quel fan du Tennessee.

LE LAYUP DE LA VICTOIRE SIGNÉ JA MORANT !!! pic.twitter.com/FH1oaVaHx5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Alors que le score était passé à 109-109 après un tir primé d’Anthony Edwards, ce dernier se montre un peu trop gourmand en tentant l’interception sur la remise en jeu, et la sanction est immédiate. Ja Morant a un boulevard vers la raquette, le pauvre Jarred Vanderbilt ne peut rien faire. Ja réalise une magnifique finition main gauche et donne l’avantage aux Grizzlies avec seulement une seconde à jouer au chrono. 111-109, game over, merci au revoir. Le FedExForum peut exulter en même temps que Ja, c’est potentiellement l’un des grands tournants de cette série qui semblait sur le point de basculer en faveur de Minnesota. Wow !

Dans la jeune carrière de Ja Morant, ce Game 5 s’inscrit parmi ces moments charnières qui participent à l’ascension du phénomène des Grizzlies. Il était dans le dur, il devait réagir, et a fini par montrer son meilleur visage quand son équipe en avait le plus besoin (30 points, 13 rebonds, 9 passes au total). C’est exactement ce que font les plus grands et Morant a tout ce qu’il faut pour en faire partie.