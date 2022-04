Après une saison calibre MVP durant laquelle il a littéralement touché les étoiles, Ja Morant était forcément attendu pour ce début de Playoffs, d’autant plus que le bonhomme a pris l’habitude d’élever encore un peu plus son niveau de jeu quand l’enjeu se retrouve renforcé. Sauf que dans sa série du premier tour face aux Wolves, la superstar de Memphis s’illustre plus par sa bouche et sur Twitter que par ses performances sur le terrain. Alors, c’est quoi le problème ?

« Je dois être honnête. Je ne suis pas Ja en ce moment. » Quand un journaliste a demandé à Ja Morant ce qui clochait après la défaite des Grizzlies lors du Game 4 à Minnesota, le jeune phénomène a répondu avec la spontanéité qui le caractérise. En même temps, difficile d’ignorer l’évidence même pour le principal intéressé. Sur les deux derniers matchs au Target Center, Morant tourne à 13,5 points de moyenne à 29% de réussite au tir, des chiffres qui sont à des années-lumière de la production du bonhomme au scoring au cours de la saison régulière. Petit rappel, on parle du meilleur marqueur NBA dans la raquette cette année (16,6 de ses 27,4 points en moyenne ont été inscrits dans la peinture), et aujourd’hui c’est presque un événement quand Ja marque un panier en pénétration. Autre chiffre assez symbolique pour montrer le manque d’impact du marsupilami de Memphis : lors du Game 4 chez les Loups, il n’a shooté que trois lancers-francs au total alors qu’il a l’habitude d’enchaîner les passages sur la ligne quand il enclenche le mode « attack ». Que ce soit à travers les stats ou à travers ce qu’on voit (ou plutôt ce qu’on ne voit pas), on peut affirmer sans trembler du menton que Morant est dans le dur. Est-ce que son absence prolongée en fin de saison régulière pour un bobo au genou explique son manque de rythme actuel ? Peut-être. Est-ce que le coup qu’il a pris sur un écran de Karl-Anthony Towns au Game 2 limite son explosivité actuellement ? Pas impossible. Et puis évidemment, on ne peut pas souligner les galères de Ja sans mettre en avant dans le même temps le gros boulot défensif réalisé par les Wolves pour limiter ses assauts aériens. Morant lui-même a d’ailleurs très bien expliqué la manière avec laquelle la bande à Pat Beverley parvenait à réduire sa production.

« Ils ont changé leur plan de jeu. Lors des deux premiers matchs, ils restaient sur nos shooteurs et ça m’a permis de pénétrer dans la raquette. Maintenant, en sortie d’écran, j’ai à chaque fois trois joueurs en face de moi. Ils envoient toute l’équipe sur moi. […] En ce moment, je ne joue pas avec la tête au cercle. La plupart du temps, quand j’attaque le panier, je me fais percuter mais je dois plus me soucier de la finition que des gars au maillot rayé [les arbitres, ndlr.]. »

Malgré tout, inutile de dire qu’on attend beaucoup plus du garçon. On peut parler de la défense de Minnesota aussi longtemps qu’on veut, on peut discuter de l’arbitrage et d’ailleurs les Grizzlies ne s’en privent pas (Ja a notamment été en foul trouble au Game 4 ce qui ne l’a pas aidé à trouver son rythme, et puis les nombreuses fautes n’aident pas le jeu en transition…), et on peut mettre en avant le fait que Morant parvient à profiter de cette grosse attention pour plus peser dans le playmaking (15 assists pour 2 turnovers dans le Game 4). Sauf que lorsqu’on a atteint le niveau de hype de Ja et qu’on possède ses incroyables capacités, on n’a pas d’autre choix que de répondre présent peu importe les circonstances sous peine de se prendre une vague de critiques. Surtout quand on a l’habitude de l’ouvrir. Ce n’est un secret pour personne, Morant n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Il a déjà quelques grosses déclas à son actif et quand il s’agit de parler poubelle avec tous ses copains de Memphis, y’a du monde. Vous pouvez également checker son compte Twitter sur lequel il n’hésite pas à se montrer tranchant. Ça publie la célèbre vidéo de Michael Jordan avec une batte de baseball après la défaite du Game 1, ça trolle KAT après la victoire du Game 3, bref ça ne rate pas une occasion de se la ramener.

.@JaMorant has a message to the people that switched up 👀 (via @Memgrizz) pic.twitter.com/RcPvzgGyf3 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2022

On ne dit pas que Morant doit se mettre en mode Zero Dark Thirty-23 comme LeBron pendant les Playoffs ou la boucler complètement histoire de plus se focus sur le jeu, car c’est aussi cette insolence ainsi que cette confiance qui font que Ja Morant est Ja Morant. Ça donne du piment et ce n’est clairement pas pour nous déplaire. Et puis y’a aussi quelques grandes bouches à Minnesota que Ja rêve forcément de fermer. Par contre, vaut mieux assumer derrière car sinon attention au retour de flamme, surtout en Playoffs. Jusqu’ici, Morant a très souvent su joindre les actes à la parole. Vous vous souvenez quand il déclarait qu’il était un Top 5 meneur NBA avant même le début de la saison 2021-22 ? Regardez ce qu’il a fait cette année. Mais désormais, il doit répondre au challenge qui se dresse face à lui dans cette série de premier tour de Playoffs. Il doit sanctionner la défense agressive des Wolves en se montrant bien plus entreprenant que lors de ses précédentes sorties. C’est bien de faire jouer les potes quand on est visé par l’équipe d’en face, mais c’est bien aussi de montrer à l’adversaire que peu importe le plan défensif y’a rien pour m’arrêter. Parce que se faire taffer par Pat Beverley des deux côtés du terrain dans un match de postseason et ne pas répondre présent dans le money time, franchement c’est moyen. Aujourd’hui, et c’est d’ailleurs dans la continuité de ce qu’ils ont montré en saison régulière contre Memphis, les Wolves gagnent leur duel face à Morant. La nuit prochaine, lors du Game 5, on veut voir un Ja en mission qui montre aux Loups qui est véritablement le patron. Il y a un statut à faire respecter. Autant individuellement que collectivement.

« Ain’t ducking no smoke. We run up the chimney. » – Ja Morant The Grizzlies are -330 to beat the Timberwolves in the first round pic.twitter.com/dtw5msHP6D — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 15, 2022

Ja Morant n’est peut-être pas à 100% physiquement mais il l’a dit lui-même, pas d’excuse ! C’est les Playoffs, c’est l’instant de l’année où les superstars montrent pourquoi elles sont des superstars. Pour l’instant, le MIP 2022 ne l’a pas fait, à lui d’inverser la tendance dès ce soir au FedExForum.