Ja Morant affirme être « un Top 5 NBA à son poste » : coucou Steph, CP3, Lillard, Lowry, Trae, Luka, Jrue et Kyrie

On y est, la magnifique saison des déclarations en tous genre est lancée, et le media day qui débute cet après-midi viendra d’ailleurs apporter pas mal de flotte au moulin de l’egotrip. Parmi les candidats au trophée annuel de la décla la plus tapageuse ? Ja Morant, qui nous ressort donc son traditionnel classement perso des meneurs NBA, dans lequel il se place évidemment très haut. C’est cool c’est pas cool, c’est plein d’ambition ou c’est complètement à côté de la plaque… on s’en fout, et en tout cas ça fait causer.

A 22 jours de la reprise les différents protagonistes de la saison à venir se saisissent donc de plus en plus souvent du micro, et par la même occasion de perches lancées par les… perchistes. Le dernier en date ? Ja Morant, interrogé hier sur quelques sujets automnaux, papotant ça et là de son partenaire minceur, de ses partenaires tout court, mais, surtout, de la place qu’il pense avoir parmi les meneurs de la Grande Ligue. Bon client le Ja, comme d’habitude :

« A quel rang vous situez-vous parmi les meilleurs meneurs de la Ligue ? » « Top 5. » « Si vous êtes Top 5, quels sont les autres joueurs avec vous ? » « Stephen Curry. Puis je suis un grand fan de Chris Paul. Et je dirais Damian Lillard et Russell Westbrook. Dur dur, le poste de meneur est assez blindé, tu dois forcément laisser des mecs de côté »

Avec ses 19,1 points, 4 rebonds et 7,4 passes de moyenne en année 2, chiffres auxquels on peu ajouter cet exceptionnel step-up en mai dernier lors de ses premiers Playoffs en carrière, Ja Morant a clairement son mot à dire dans la lutte des meilleurs joueurs à son poste. Meneur plutôt combo, distributeur hors-pair mais surtout scoreur incroyable qui n’a probablement dévoilé que 20% de tout son talent, Jaja fait assurément partie de la frange la plus haute des joueurs frissons et a prouvé que malgré sa tête de linotte de gosse de 22 ans… il était déjà capable d’être le leader d’une vraie équipe de basket, d’une équipe qui gagne (un peu). Maintenant ? Pointons également ses 30% du parking, ses divers défauts et un manque de constance logique à son âge, mais pointons surtout ses œillères concernant la concurrence. En effet, et ce n’est pas une critique hein, mais n’être « que » Top 10 ou 15 de la Grande Ligue à son poste ne fait pas de Ja un crack qui ne compte pas mais remet juste un peu à sa place un gamin qui a encore beaucoup de skills à développer, encore heureux à son âge. La concurrence à son poste ? On vous laisse jeter un œil, dans un ordre complètement hasardeux :

Kyrie Irving

Kemba Walker

Ben Simmons

Malcolm Brogdon

Jrue Holiday

Jamal Murray

Shai Gilgeous-Alexander

Damian Lillard

Stephen Curry

Axel Julien

De’Aaron Fox

Chris Paul

Russell Westbrook

Trae Young

Kyle Lowry

Luka Doncic

Alors… il est où Ja Morant au milieu de cette jungle ? Kyrie Irving, Damian Lillard, Stephen Curry, Chris Paul, Russell Westbrook, Trae Young et Luka Doncic semblent être sur un autre genre d’autoroute, et pour tous les autres le débat reste ouvert. Mais ne change rien Ja, car 1) c’est beau dêtre plein d’ambition et d’être aussi sûr de soi et 2) c’est parfait pour passer notre lundi à débattre, à vous regarder vous taper dessus, aussi.