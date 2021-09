30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Sacramento Kings ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Sacramento Kings !

On ne change pas une équipe qui perd, enfin presque. Les Kings ont « l’avantage » depuis un paquet d’années d’être l’une des pires franchises de la Ligue mais… l’une des plus excitantes, chaque année, tant on espère toujours les voir sortir du néant pour jouer enfin des Playoffs. En 2021 ? De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton sont deux merveilleuses raisons d’y croire, quelques lieutenants sont solides sans pour autant représenter l’avenir de la franchise (Richaun Holmes, Harrison Barnes), alors que quelques clowns, parfois tristes, s’occupent de cristalliser les critiques inhérentes à un bilan toujours plus négatif (Marvin Bagley, Buddy Hield, Luke Walton…). Point positif ? Le nouveau boss Monte McNair fait du bon boulot depuis un an et nous a encore dégoté une pépite à la Draft (Davion Mitchell), et la ligne arrière suffira cette année à nous faire foncer sur tous les matchs de Sacto. Ils sont comme ça les mecs, ils vont encore taper un 32-50 mais on n’arrive pas à ne pas en parler.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Kings de Sacramento. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !