Les salaires des Sacramento Kings pour la saison 2021-2022 : y’a pas que le jeu de Buddy Hield qui est dégressif, y’a son contrat aussi

En à peine un an, Monte McNair a déjà bien transformé le visage et l’identité des Kings. L’ancien assistant de Daryl Morey avait en effet récupéré un effectif décimé et parsemé de contrats bien flippants (merci Vlade) mais a su épurer le tout en deux temps trois mouvements. Tout n’est pas parfait dans les comptes de MMN, mais le dossier fiche de paye reste très propre et sans tâche notoire.

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 129,479,110$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Kings sont dans le gros peloton NBA en termes de dépenses et présentent un tableau exempt de grosses bavures. De’Aaron Fox a profité du statut de petit marché étiqueté à Sacramento pour signer un contrat max et mettre la daronne à l’abri. Le deal n’est donc pas le meilleur du monde pour Sac-Town mais il est logique et était nécessaire. Chez les vieux de la veille et pendant que Buddy Hield et Harrison Barnes se battent pour savoir qui sera transféré le premier, les deux scoreurs vont tout de même empocher 43 millions à eux deux cette saison, de quoi bien se consoler s’ils ne sont toujours pas tradés cette année. Le contrat expirant, l’expérience et la bague de Tristan Thompson ont été récupérés pour expliquer la vie à Richaun Holmes (à voir pour Marvin Bagley) et probablement être remerciés dès l’été prochain. Le contrat rookie de Tyrese Haliburton s’annonce plus que rentable et Davion Mitchell pourrait bien suivre la tendance au vu de ce qu’il peut apporter à l’effectif des Rois. Côté volley-ball, Terrence Davis et Damian Jones seront là pour écraser les arceaux à bas prix pendant que Moe Harkless essaiera de faire ce qu’il peut pour empêcher les adversaires de scorer 250 points tous les soirs. Chacun aura donc sa place dans l’effectif royal et personne n’est sur-sur-surpayé, en tout cas sur le long terme.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 8

De’Aaron Fox est bien parti pour être le franchise player des Kings de cette décennie et a donc reçu un contrat max pour assumer ce lourd fardeau. Une telle kichta était nécessaire pour garder le renard à Sac-Town car les joueurs de ce calibre se dirigent rarement vers ce genre de petits marchés. Les lignes arrières royales sont bien fournies pour l’avenir puisque Davion Mitchell et Terence Davis seront là pour défendre le plomb sur les postes 1 et 2 pendant que Buddy Hield mitraillera encore et toujours depuis son canapé. Spoiler, Tyrese Haliburton devrait également faire partie de cette rotation, car si McNair ne prolonge pas le finaliste pour le titre de ROY cette année, on ne comprend plus rien. Davion et Tyrese pourraient d’ailleurs bien être de vrais affaires pour la banque violette s’ils répondent aux attentes lors des quatre ou cinq prochaines saisons. Richaun Holmes a prolongé pour un montant bien plus bas qu’on ne le pensait et c’est une bien bonne nouvelle pour l’équipe qui assure ainsi une vraie présence au poste 5 jusqu’en 2024. Côté vétérans, Harrison Barnes et Moe Harkless vont continuer à apporter leur expérience et leur polyvalence sur les ailes tandis qu’Alex Len sera là pour… il sera là et c’est déjà bien.

