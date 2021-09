Les highlights de la Summer League des Kings : pour une fois que Sacramento est champion, profitons-en

Ah les Kings. On aime bien se moquer, on aime bien les tacler, eux qui ne font souvent rêver d’une manière originale. Mais il faut aussi savoir mettre en avant leurs exploits et leurs succès quand ils arrivent, même si c’est au tournoi intersociétés de Sacramento. Oups, on chambre encore. Plus sérieusement, les mecs ont quand même remporté la Summer League cet été, ça mérite bien quelques highlights.

Sept ans après avoir remporté la ligue d’été de Las Vegas, les Kings ont ajouté un deuxième trophée à leur collection au cours du mois d’août, devenant ainsi la première franchise NBA à posséder deux titres de champion de la Summer League. Oui, il existe bien un classement où Sacramento est au sommet. Et ce titre 2021, les Kings sont véritablement allés le chercher. Cinq matchs, cinq victoires, et une énorme branlée infligée aux Celtics (100-67) lors de la grande finale. Une finale au cours de laquelle Louis King a cartonné, lui qui a été élu MVP du match avec 21 points. Autre joueur à avoir cartonné dans la ville du péché, le rookie Davion Mitchell, sélectionné en neuvième choix de la Draft NBA 2021 et clairement pas là pour faire des cadeaux. Le meneur de Boston Payton Pritchard peut en témoigner. Le pitbull formé à Baylor a vite impressionné, décrochant en prime le titre de co-MVP de la compétition. Aux côtés de ces deux-là, qui dominent logiquement les highlights, d’autres joueurs de Sacramento ont également montré qu’ils avaient du ballon. On pense à des mecs comme Jahmi’us Ramsey ou Robert Woodard II, sans oublier Alex Antetokounmpo qui a agrandi la collection de trophées au sein de sa petite famille, même s’il a surtout chauffé le banc.

Si vous êtes fan des Kings, cette vidéo va vous faire grandement plaisir. Si vous préférez vous moquer des Kings, passer votre chemin et attendez la prochaine saison NBA pour reprendre votre activité favorite.