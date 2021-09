TrashTalk Fantasy League – Sacramento Kings : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Kings !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Peu de changements dans le roster des Kings pour cette nouvelle saison et c’est en TTFL une bonne nouvelle puisque l’on sait au moins « à peu près » où on va. Les certitudes ? Miser sur De’Aaron Fox pourrait/devrait de nouveau vous rapporter gros, avec une saison lors de laquelle le renardeau tentera de devenir le All-Star qu’il mérite d’être. Miser sur Tyrese Haliburton pourrait également vous remplir de joie puisque la tout juste vingtaine de moyenne pourrait cette fois-ci tutuyer les 30, alors que Richaun Holmes a prouvé la saison dernière qu’à défaut d’être le Shaq il n’était pas non plus Tyler Hansbrough. Pour le reste Harrison Barnes peut faire du sale en toute propreté, oui c’est possible, et si vous jouez Buddy Hield le 30 février il vous offrira peut-être un top pick.

#Les carottes redoutées

Le match raté de petit Fox (un sur dix en moyenne), les matchs beaucoup trop calmes de Marvin Bagley III (huit sur dix en général), les concours de briques orchestrés par Buddy Hield (onze sur dix en moyenne). Attention également à ne pas se « jeter » sur Tyrese Haliburton et à le laisser préchauffer tranquillement, et attention pour finir à la hype prématurée à propos de Davion Mitchell, qui a tout pour peser d’entrée en sortie de banc mais dont l’apport pour les Kings mettra peut-être un peu de temps à se faire ressentir sur la ligne de stats.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

De’Aaron Fox : 35,1 points

Richaun Holmes : 29,2 points

Harrison Barnes : 27,2 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Kings. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.