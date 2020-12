C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

Véritable pilier de chaque saison NBA depuis plusieurs années, la TrashTalk Fantasy League est le jeu de référence auquel jouer si vous êtes passionné de basket. Chaque soir ? C’est une véritable guerre de stratégies qui prend place parmi les 30 000 joueurs de la TTFL. Mais comment ça marche ? Est-ce qu’on peut m’expliquer le concept en quelques mots ? Et ma vie va-t-elle changer si je joue à la TTFL cette année ? Ci-dessous, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions.

Cet article est destiné à celles et ceux qui veulent rejoindre l’aventure TTFL.

Mais cela vaut aussi bien pour les nouveaux que pour les confirmés.

Lisez-le, et faites-le tourner à vos proches.

Car comme diraient les fans des Kings : plus on est de fous, plus on rit.

# La Fantasy League, c’est quoi ? Une secte ?

Non, ce n’est pas une secte. La Fantasy League, qui signifie Ligue de Fantaisie dans la langue de Molière, est un jeu de simulation créé par les américains dans les années 60, et qui propose à chaque joueur de devenir propriétaire d’une équipe sportive. On en retrouve dans de nombreuses disciplines, comme le foot et le foot américain par exemple. Les Fantasy Leagues de basket cartonnent, car les statistiques y sont très nombreuses. Ainsi, chaque année vers la reprise de la saison NBA, l’univers de la Fantasy League crée un énorme rassemblement chez les passionnés qui veulent tabasser la concurrence avec leurs stratégies. Certains font ça pour l’amour et l’eau fraîche, mais chez TrashTalk c’est pour montrer qui est le patron ou la patronne.

# L’idée, je vois. Mais le concept et comment ça fonctionne… pas vraiment. Comment marche la TTFL ?

Dans une Fantasy League, et surtout dans celle de TrashTalk, il faut montrer son flair en choisissant les bons joueurs de NBA chaque soir. Stephen Curry le lundi, LeBron James le mardi, Russell Westbrook le mercredi, etc… L’objectif est de cumuler le plus de points possible avec les performances des joueurs, pour arriver en tête du classement général avec son total de points. Chaque participant doit remplir son deck (jeu de cartes) en sélectionnant un joueur par soir. Un vrai jeu d’enfants !

# Donc je dois choisir un joueur chaque soir, mais si j’ai pas le temps de venir tous les soirs ?

Sur la TrashTalk Fantasy League, tu as le choix. Tu peux faire tes sélections au quotidien pour être sûr que personne ne pourra te tester, mais tu peux aussi faire tes sélections jusqu’à 3 semaines à l’avance ! Tout dépend de ton niveau d’investissement dans la TTFL. Généralement, on remplit son deck un peu en avance histoire d’avoir une idée des joueurs qui seront utilisés chaque semaine, mais un checkpoint quotidien reste important. Info importante à garder en tête : nous avons ajouté une fonction rappel, qui te notifie si tu as zappé de remplir un deck en cours. Donc pas d’oubli possible. Elle est pas belle la vie ?

# On peut choisir son joueur jusqu’à quelle heure ? Parce que j’ai poney-aquatique jusqu’à 23h le lundi.

La sélection des joueurs se fait jusqu’à minuit ! Interdiction et impossibilité de prendre un autre joueur au buzzer, donc pensez­-y et évitez de vous y prendre à la dernière seconde. Concernant les rencontres qui ont lieu plus tôt aux heures européennes (le dimanche, Noël, Martin Luther King Day), anticipez en venant consulter vos sélections la veille ou le jour-­même. Généralement, pour des matchs qui ont lieu à 18h, le deck ferme une heure avant. Donc faites attention aux horaires du premier match, c’est celui-ci qui annonce la fermeture de tous les decks. Conseil de vétéran : un deck se consulte minimum deux fois par jours, par précaution.

# Et comment les points sont calculés dans la TrashTalk Fantasy League ?

Pour hiérarchiser les joueurs et ainsi obtenir le meilleur classement possible, nous avons mis en place un système de points assez précis et qui prend la performance d’un joueur dans sa globalité : ses tirs, ses rebonds, sa défense, ses passes, même ses balles perdues. On prend le positif, on soustrait le négatif, on calcule le tout et cela vous donne un score TTFL :

Exemple avec LeBron James, face au Heat le 11 octobre 2020

28 points, 14 rebonds, 10 passes, 1 interception, 0 contre, 1 balle perdue

13/20 au tir, 1/5 à trois-points et 1/4 aux lancers-francs.

Total sur la soirée Fantasy : 53 points.

# Ok donc je prends un joueur, je le choisis, je le valide… mais je peux prendre LeBron tous les soirs ?

Non ! C’est la particularité de cette TrashTalk Fantasy League. La TTFL impose de ne prendre un joueur qu’une fois tous les 30 jours. Ainsi, tu ne pourras pas prendre LeBron chaque semaine, seulement une fois tous les 30 jours. Il faut donc être intelligent dans tes choix et regarder le calendrier régulièrement si tu souhaites jouer au plus malin. Car une fois sélectionné, le joueur disparaît pendant un mois. Et quand on dit qu’il disparaît pendant 30 jours, c’est pendant 30 jours : choisir LeBron le 22 décembre ne vous permettra pas de le retrouver dès le mois de janvier démarré. Si tu prends Anthony Davis et qu’il se blesse, pas de chance car il faudra attendre quatre longues semaines avant de le reprendre !

# Mais si je peux pas prendre de stars tous les soirs… c’est nul, non ?

Ce n’est pas nul, c’est tout ce qui représente la folie de la TTFL ! Car chaque soir, il y a une star différente à sélectionner et qui va cartonner ses défenseurs. Et si tu as l’impression que les choix ne sont pas nombreux, jouons à un petit jeu. On l’appelle ‘Compte les stars en NBA‘. T’es prêt ? Anthony Davis, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Trae Young, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Russell Westbrook, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Paul George, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Damian Lillard, Bam Adebayo, Pascal Siakam, Jayson Tatum, Zach LaVine, Karl-Anthony Towns, Devin Booker, Zion Williamson, Brandon Ingram, Domantas Sabonis, Nikola Jokic, Jamal Murray, Joel Embiid, Ben Simmons, Donovan Mitchell, Shai Gilgeous-Alexander… Tu sais à combien on est là ? Déjà 30 joueurs cités. Et on n’est même pas passé par des gars comme John Collins, Ja Morant, Khris Middleton ou Andre Drummond. Il y a donc largement de quoi choisir des noms connus tous les soirs, mais tu peux aussi prendre des joueurs de l’ombre qui peuvent prendre feu…

# Ok, ça roule. Et on gagne quoi ? Je suis un crevard, j’assume.

Comme nous vous l’avions présenté récemment, TrashTalk sera en partenariat avec ParionsSport cette saison. Au niveau hebdomadaire, il y aura 3 vainqueurs qui pourront repartir avec 20 à 50€ de freebets* par semaine offerts par ParionsSport. Au niveau mensuel, il y aura 15 vainqueurs qui pourront repartir avec 10 à 100€ de freebets par mois offerts par ParionsSport. Bien évidemment, on vous réserve aussi quelques petites surprises puisqu’on aime être généreux tout au long de la saison…!

# J’aimerais jouer avec des potes : c’est possible ?

Bien sûr ! C’est plus qu’autorisé, c’est fortement conseillé ! La TTFL cherche le meilleur joueur de la planète basket pour la saison à venir. Tu es donc dans l’obligation d’en parler à tes proches. Dis-leur de visiter TrashTalk, de se rendre sur l’onlget « #TTFL« , de s’inscrire en choisissant un bon pseudo… et à vous la gloire ! Vous pouvez créer une vraie équipe de 10 joueurs maximum, en allant dans « MON EQUIPE » une fois inscrit. En choisissant un nom d’équipe, tu pourras permettre à tes proches de te rejoindre et ainsi montrer que votre team met la concurrence à ses pieds au niveau du classement. La TTFL est top en solo, mais elle devient légendaire en équipe !

# Et comment peut-on suivre l’actualité de la TTFL ? Les bons plans ? Et où se charrier aussi…

Tout au long de la saison, il y a une équipe à suivre sur tous les réseaux sociaux : le TTFLAB ! Une armée d’incroyables joueurs passionnés, qui assurent un suivi du matin au soir, les blessures, les bons coups à jouer, les scores,… Non seulement ils représentent la référence à suivre pour vivre une saison de TTFL au max, mais en plus ils peuvent répondre aux questions les plus épineuses. Il y aura également des articles sur ton site préféré pour applaudir les vainqueurs mensuels !

# Donc c’est simple en fait ! Je m’inscris, j’invite mes potes, on monte une équipe, je remplis mon deck, si ça nous soûle on peut remplir trois semaines en avance, y’a des lots à gagner et ça dure toute la saison régulière.

Exactement. Et pour les Playoffs 2021… t’es pas prêt. Si tu veux en savoir plus, il y a une FAQ intégrée à la Fantasy League, disponible quand tu t’inscris. Et dès qu’il y a une question ou un doute, tu check le TTLAB.

# Parfait ! Je fonce m’inscrire !

*Paris gratuits