TrashTalk Fantasy League : 3 vainqueurs chaque semaine, 15 vainqueurs chaque mois, plus de 600€ de freebets à gagner chaque mois tout au long de cette saison !

Chaque année, la TrashTalk Fantasy League crée des vagues de joie et de dépression sur la planète basket. Ce modèle ne devrait pas bouger, et il y aura toujours un max des freebets* à gagner ! Cette saison, c’est ParionsSport qui va faire péter la banque, avec les vainqueurs hebdomadaires et mensuels de la TTFL.

C’est donc en partenariat avec ParionsSport que la TrashTalk Fantasy League va lancer sa nouvelle campagne, et on peut vous dire qu’il y aura de quoi se battre au classement chaque matins. En effet, des gains variés seront mis à disposition pour ceux et celles qui réaliseront les meilleures semaines de sélection, parmi plus de 30 000 joueurs déjà inscrits au moment où ces lignes sont écrites. Un tournoi qui va continuer sa bataille annuelle, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, et offrira des cadeaux à un paquet de champions et championnes.

La TrashTalk Fantasy League garde donc le même système que les éditions précédentes, mais elle devient encore plus généreuse ! Car chaque semaine, il y aura 100€ de freebets distribués entre les trois meilleurs joueurs, et au total plus de 600€ de freebets à gagner chaque mois avec ParionsSport en Ligne.

3 vainqueurs hebdomadaires : de 20 à 50€ de freebets offerts !

15 vainqueurs mensuels : de 10 à 100€ de freebets offerts !

Pour cette saison NBA assez particulière, évidemment, il n’y aura pas de vainqueur mensuel pour le mois de décembre. Sachant qu’il n’y aura qu’une grosse semaine de compétition avant de démarrer janvier, autant annoncer la couleur immédiatement ! Janvier, février, mars, en attendant les annonces de la NBA pour avril et mai, ça fera un paquet de vainqueurs à féliciter chaque semaine et chaque mois. On vous présente tout de suite le détail ci-dessous, comme ça pas de surprise au lancement de la saison :

# Vainqueurs hebdomadaires :

1er – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 2ème – (30€ de freebets offerts)

(30€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

# Vainqueurs mensuels :

1er – (100€ de freebets offerts)

(100€ de freebets offerts) 2ème – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

(20€ de freebets offerts) 4ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 5ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 6ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 7ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 8ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 9ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 10ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 11ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 12ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 13ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 14ème – (10€ de freebets offerts)

(10€ de freebets offerts) 15ème – (10€ de freebets offerts)

# Vainqueurs de la saison régulière

1er – (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’

– (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’ 2ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

– (20€ de freebets offerts) 4ème – (10€ de freebets offerts)

– (10€ de freebets offerts) 5ème – (10€ de freebets offerts)

– (10€ de freebets offerts) 6ème – (10€ de freebets offerts)

– (10€ de freebets offerts) 7ème – (10€ de freebets offerts)

– (10€ de freebets offerts) 8ème – (10€ de freebets offerts)

– (10€ de freebets offerts) 9ème – (10€ de freebets offerts)

– (10€ de freebets offerts) 10ème – (10€ de freebets offerts)

# Equipe vainqueure de la saison régulière :

1ère – 1 t-shirt spécial TTFL Champs pour chaque membre du roster à la fin de la saison régulière

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique. Une fois les vainqueurs connus, les gains seront reversés sur votre compte personnel sous 7 jours !

Si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.

*Paris gratuits