Preview de la soirée NBA : Kyrie Irving face aux Celtics, c’est l’heure du grand échauffement

Pré-saison 2020-21, avant-dernière soirée, avec ce soir huit matchs au programme, histoire de commencer à nous familiariser avec une régulière qui proposera régulièrement des nuits à douze, treize ou même quatorze rencontres. C’est du sport hein, et nous aussi on doit s’échauffer.

Joel Embiid, Ben Simmons et son billet d’avion pour le Texas, Kyrie Irving face aux Celtics et avec Kevin Durant, Zion Williamson vs Giannis Antetokounmpo, Theo Maledon, Nikola Jokic et Jamal Murray, Damian Lillard, Devin Booker et Chris Paul, Anthony Davis, LeBron James et Talen Horton-Tucker. Ca vous va comme programme ou faut qu’on vous fasse un dessin ?

0h : Pacers – Sixers : quatre duels de l’Est pour commencer la soirée, et ce premier match entre des Pacers toujours en chantier (absence de Warren, petite forme de Turner) et les Sixers, qui tenteront pour leur part de faire parler d’autres choses que de la rumeur de transfert envoyant Ben Simmons à Houston. Spoiler, c’est pas gagné.

1h : Raptors – Heat : il faudra vous y faire, ce Raptors6heat est un… derby. Probablement pas de Kyle Lowry ni de Jimmy Butler, mais on appréciera tout de même le duel entre Pascal Siakam et Bam Adebayo, alors que la fanbase des Dinos espérera voir de nouvelles belles promesses de la part de Malachi Flynn, aka l’une de seules raisons pour un fan des Raptors de regarder cette pré-saison.

1h30 : Knicks – Cavs : on reste à l’Est et on se dirige d’ailleurs vers le fond de l’étang. Pas de Frank Ntilikina pour les Knicks, pas de « pleins de joueurs » côté Cavs, mais rassurez-vous on aura droit à un joli beef entre les deux freaks Obi Toppin et Isaac Okoro, alors que l’on pourra se rendre compte toujours un peu plus de la future carrière de volleyeur de Mitchell Robinson.

2h : Celtics – Nets : l’affiche de la soirée, un classique de l’Est depuis quelques années, surtout depuis que Danny Ainge a subtilisé une quarantaine de tours de Draft aux Nets en un seul trade. Pas de Kemba Walker ni de Tristan Thompson pour les Verts, et à Brooklyn le focus sera évidemment mis sur Kyrie Irving face à ses anciens coéquipiers. Un conseil ? Surveillez les canines de Marcus Smart, vous pourriez y retrouver des morceaux de chair.

2h : Pelicans – Bucks : Zion Williamson face à Giannis Antetokounmpo, c’est un peu comme si vous rencontriez votre double après qu’il soit passé sous les roues d’un camion. Le même en plus allongé, et au delà de ce duel de cyborgs on surveillera le retour de Jrue Holiday dans la salle de NOLA mais pas devant son public, et il faudra s’habituer à lire ce genre de phrases. Violent.

2h : Thunder – Bulls : le retour du Théo préféré de ton joueur préféré, avec une nouvelle rencontre face aux Bulls et à leur backcourt de sniper. On attend une nouvelle sortie aux petits oignons de la part de l’ancien de l’ASVEL, qui aime rappelons-le cumuler les emplois de basketteur professionnel et technincien de surface. Car partout où Théo passe, la propreté demeure.

3h : Nuggets – Blazers : nouveau rematch, cette fois-ci entre deux des darlings de l’Ouest de ces dernières saisons. On attend une montée en température des stars habituelles, mais également quelques appels de phares de joueurs ayant besoin de prouver. Poke P.J. Dozier, Harry Giles ou Bol Bol, on vous attend au taquet messieurs.

4h30 : Suns – Lakers : dernière rencontre de la nuit, si vous étiez là depuis le début et que vous êtes encore debout vous êtes un sacré numéro. Deux membres du banana-boat, deux équipes qui puent la hype, des jeunes qui se montrent, et une potentielle preview d’un futur premier tour de Playoffs ? Parfait pour s’endormir en plein troisième quart-temps et se dire au réveil qu’on y était presque.

Huit matchs, et au moins autant de raisons de continuer à se chauffer avant le 22 décembre. Qu’est-ce qu’il reste à faire ? Mettre le réveil, tout simplement.

