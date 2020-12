Les Sixers tâtent le terrain pour James Harden : Ben Simmons serait disponible pour un trade, la marmite commence à s’exciter

Episode 425 de ta série préférée de l’hiver, 425 comme le nombre de tacos engloutis par James Harden depuis un mois. A chaque matin sa breaking news ou presque, et aujourd’hui les rumeurs de trade repartent de plus belle et notamment du côté des Sixers, qui auraient rendus… Ben Simmons disponible pour récupérer le MVP 2018.

Après James Harden qui demande son trade, James Harden introuvable, James Harden de retour mais obèse, voici donc James Harden vs Ben Simmons. L’info est tombée dans la nuit via vos agitateurs habituels Shams Sharania et Adrian Wojnarowski : les Sixers ne seraient pas contre intégrer leur All-Star Ben Simmons dans un trade pour récupérer le sosie de Rick Ross. Ben Simmons + trois premiers tours de Draft, voilà ce que serait prêt à proposer Philly pour ramener Ramesse en ville, mais une information à prendre avec un peu de recul car non-officielle. On se souvient de récentes déclarations du front office faisant état d’une confiance absolue en le duo Simmons / Embiid, mais tout va très vite et Daryl Morey a peut-être cédé à l’appel des sirènes en appréciant ces derniers jours le corps potelé de son ancien chouchou à Houston.

Les Rockets ? Ils saigneront la concurrence quoiqu’il arrive, parce qu’on ne se débarrasse pas tous les jours de l’un des attaquants les plus fous de l’histoire de ce jeu. On sait par exemple qu’un package Dinwiddie / LeVert / Allen / Prince / tous les albums de Jay-Z ne suffirait sans doute pas à Houston pour envoyer Harden aux Nets, on sait aussi que c’est peut-être les Rockets eux-mêmes qui jouent aux leakers fous pour éveiller l’appétit de la concurrence, bref tout ce qu’on sait c’est qu’on ne sait pas grand chose, à part que cinq côtelettes par repas ne suffisent plus à Ramesse. La piste Sixers reste en tout cas la plus chaude si on aime les ragots, et si l’info de la nuit s’avérait vraie les choses pourraient en tout cas s’accélérer car un petit Ben Simmons dans le package peut très vite faire évoluer les consciences dans le Texas.

Nos reporters sont en tout cas sur le coup, entre le parking du KFC et celui de l’Hippopotamus de Houston. Daryl Morey sur le qui-vive, TrashTalk sur le qui-vive, les Rockets sur le qui-vive et les cantiniers de tout le pays sur le qui-vive. Allez, on en reparle très vite, entre le fromage et le dessert bien sûr.