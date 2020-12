Toujours pas de prolongation de contrat pour Rudy Gobert : le marché de la Free Agency 2021 aura-t-il un accent français ?

Il y a quelques semaines, le Jazz et Donovan Mitchell ont prolongé leur collaboration pour cinq années supplémentaires et 163 millions de dollars. Par contre, toujours rien concernant l’autre All-Star du Jazz, le Frenchie Rudy Gobert, également éligible à une grosse extension de contrat. On fait le point sur le dossier à quelques jours du début de la saison.

À l’heure de ces lignes, Rudy Gobert semble parti pour devenir agent libre en 2021. En effet, même si l’été prochain est encore loin, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les Mormons et le pivot français, sur le point de rentrer dans sa dernière année de contrat à 25 millions de dollars. Et du coup, il y a pas mal de bruits de couloir en ce moment par rapport aux négociations et les raisons pour lesquelles elles n’aboutissent pas. Théoriquement éligible à une supermax extension, c’est-à-dire la même que Giannis Antetokounmpo, le camp de Rudy Gobert aurait refusé une prolongation maximale standard proposée par la franchise d’Utah (148 millions sur quatre ans) si l’on en croit Porter Larsen d’ESPN, insider du Jazz. Est-ce que ça veut dire que Rudy est fermé à n’importe quelle extension en dessous du supermax ? Pas forcément. C’est surtout pour avoir de la flexibilité, comme dans chaque négociation. Rudy est probablement conscient que signer une prolongation de contrat similaire à celle du double MVP de la NBA s’annonce compliqué, mais ça ne coûte rien de la demander dans un premier temps pour ensuite baisser progressivement les exigences et trouver un terrain d’entente. Pour rappel, le Jazz reste la seule franchise NBA pouvant proposer un contrat max sur cinq ans (dans les 190 millions) à son joueur dans le cas où il devient agent libre en 2021, ce qui représente évidemment un avantage sur le plan financier par rapport aux autres équipes (seulement quatre ans pour 145 millions). De quoi attendre du côté de Gobert ? En tout cas, ce qui est certain, c’est que la possibilité pour signer une supermax extension est limitée dans le temps. La deadline, c’est le 21 décembre, juste avant le début de la saison régulière. Une telle prolongation ne peut pas être signée pendant la campagne.

