NBA Preview 2020-21 : les Boston Celtics ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui, on part du côté de Boston pour analyser les chances des Verts

Une nouvelle fois, les Celtics ont échoué aux portes des Finales NBA dans la bulle de Mickey. Comme en 2017, comme en 2018. La route n’a pas été barrée par LeBron James mais par son ancienne franchise du Miami Heat, et les hommes de Brad Stevens voudront évidemment revenir avec le couteau entre les dents pour franchir ce cap. Cependant, l’intersaison n’a pas forcément été gérée de la meilleure des manières et pour certains, les Celtics ont fait un petit pas en arrière, d’autant plus que le genou de Kemba Walker inquiète un peu. Ce sera notamment à Jayson Tatum, tout juste récompensé d’un énorme contrat, ainsi qu’à Jaylen Brown, en pleine progression, de porter Boston pour veiller à ce que la mythique franchise de Beantown reste une équipe très dangereuse dans une Conférence Est de plus en plus compétitive.

