Beard Bomb : James Harden veut quitter Houston, avec les Nets et les Sixers tout en haut de sa liste !

Alors que la rumeur d’un potentiel transfert de James Harden aux Nets enflamme les réseaux sociaux depuis ce week-end, les choses continuent à se préciser. Car pour la première fois, le Barbu semble vraiment prêt à faire ses valises pour quitter Houston.

Il y a d’abord eu les inquiétudes d’Harden concernant la direction prise par les Rockets. Puis il y a eu la demande de transfert de Russell Westbrook. Puis il y a eu cette rumeur Nets, avec un Barbu potentiellement intéressé pour évoluer aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais au milieu de tout ça, Ramesse n’avait jamais véritablement indiqué sa volonté de quitter H-Town. Au contraire, il disait vouloir continuer – au moins dans un premier temps – l’aventure avec la franchise où il évolue depuis 2012. Mais ça, c’était avant. En NBA, on le sait, tout peut changer très très vite. La vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain et en ce lundi d’ouverture de marché des transferts, devinez quoi ? James Harden veut aller voir ailleurs. D’après le Houston Chronicle et Shams Charania de The Athletic, le MVP 2018 souhaite effectivement quitter les Rockets afin de rejoindre un prétendant au titre. Et deux franchises seraient sur sa liste des destinations préférées. D’abord, les Nets, ce qui n’est pas une surprise étant donné l’évolution récente de la situation. Mais selon Shams, il y aurait également les Sixers, franchise visiblement très attractive aux yeux du Barbu. Et chez les Sixers, on le sait, il y a aujourd’hui un certain Daryl Morey aux commandes. On connaît la relation entre l’ancien manager général des Fusées et Harden, est-ce que les deux pourraient se retrouver dans la ville de l’amour fraternel ? Pas impossible.

Un blockbuster trade pourrait très bien être en préparation dans les jours à venir. Selon Shams Charania, les Rockets ne seraient cependant pas pressés pour bouger Harden et Westbrook. Info ou intox ? On vous laisse faire votre propre avis sur la question mais ce qui est certain aujourd’hui, c’est qu’Houston possède le Barbu au moins jusqu’en 2022, l’arrière ayant encore deux ans de contrat avec une player option à plus de 47 millions de dollars en 2022-23. Situation similaire pour Westbrook. Donc en soi, la franchise texane garde la main sur ces dossiers et veut logiquement récupérer le maximum en échange en faisant passer le message suivant : sans offre convenable, ça bouge pas. On verra comment les Fusées vont gérer ça mais si on prend en compte le fait que les Sixers représentent une option attractive pour Harden, on se dit qu’il y a moyen de récupérer du lourd, genre un Ben Simmons par exemple. La franchise de Philly semblait décidée à conserver le duo Simmons – Joel Embiid mais vu tout ce qui se passe actuellement et étant donné la présence de Morey chez les Sixers, y’a moyen que la donne ait changé en interne. Concernant la contrepartie potentielle des Nets, on avait déjà abordé le sujet en mentionnant les noms de Caris LeVert, Spencer Dinwiddie et Jarrett Allen. Autre aspect à ne pas oublier, la volonté des Rockets de récupérer du choix de draft pour favoriser une potentielle reconstruction, eux qui sont pas mal à sec à ce niveau-là avec notamment… zéro choix pour la Draft 2020.

James Harden aux Nets ? James Harden aux Sixers ? James Harden qui continue encore un peu avec les Rockets ? Le dossier chauffe de plus en plus depuis quelques jours et il pourrait bien faire exploser la NBA si ça continue.

Source texte : Houston Chronicle / The Athletic

Column: James Harden wants out of Houston. It’s on the #Rockets to get the most out of a potential blockbuster trade. https://t.co/aDsgHLD7tN #NBA — Brian T. Smith (@ChronBrianSmith) November 16, 2020