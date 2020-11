James Harden aux Nets, c’est donc une vraie rumeur : le Barbu avec Kyrie et KD, c’est quel genre de Big Three ça ?

C’était la rumeur un peu folle du week-end : James Harden aux Nets avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Une rumeur qui paraissait un poil improbable à première vue, mais qui prend de l’ampleur depuis quelques heures. Car le Barbu semble vraiment intrigué par la possibilité de jouer le titre aux côtés des deux stars de Brooklyn.

Est-ce que vous arrivez à imaginer James Harden avec Kyrie et KD, sous le même maillot et sur le même parquet ? Tout ça avec Steve Nash et sa clique de Phoenix sur le banc ? Oui ? Non ? Eh bien sachez que le Barbu commence à penser sérieusement à la question alors que le marché des transferts est sur le point de s’ouvrir. Selon Adrian Wojnarowski, Ramona Shelburne, Tim MacMahon et Zach Lowe d’ESPN, l’idée d’un tel Big Three trotterait dans la tête du MVP 2018, qui doit forcément réfléchir à son avenir en ce moment étant donné les récentes nouvelles du côté de Houston. Si l’on en croit nos insiders, la possibilité de former un tel trio serait venue lors de plusieurs workouts rassemblant Harden et Durant à Los Angeles lors de l’intersaison. Évidemment, James et KD ont déjà joué ensemble à Oklahoma City au début de la décennie 2010, avec une qualification en Finales NBA à la clé avant le transfert d’Harden vers Houston. Les deux avaient développé une grosse relation au Thunder et se retrouver une nouvelle fois ensemble, cette fois-ci à Brooklyn, serait une belle manière de reprendre le cours de l’histoire, mais sans Russell Westbrook. Car dans le costume de troisième star, on aurait bien entendu Kyrie Irving, qui a lui joué avec Ramesse à la Coupe du Monde 2014 avec Team USA. Alors oui, on peut dire qu’il n’y a qu’un seul ballon sur le terrain, mais on peut dire aussi qu’on a là trois techniciens all-time du basket qui sont capables de faire mal également sans la gonfle. L’équation pourrait bien devenir impossible à résoudre pour les défenses adverses.

Ceci étant dit, pour le moment, aucune discussion n’est engagée entre les Rockets et les Nets sur le dossier James Harden. C’est plutôt le Barbu qui semble vraiment ouvert à cette possibilité de rejoindre Brooklyn, lui qui avait indiqué récemment qu’il était concentré à 100% sur la saison à venir avec les Rockets malgré la demande de transfert de Russell Westbrook. On voit donc qu’il y a du doute dans le camp du Barbu par rapport au projet de Houston, qui vient de changer de manager général et de coach. Les Fusées n’ont cependant pas besoin de se presser à l’heure de ces lignes sachant qu’Harden a encore trois années de contrat avec la franchise du Texas, et cette dernière ne semble pas très chaude à l’idée d’échanger son meilleur joueur à l’instant T, un joueur qui n’a jamais annoncé sa volonté de quitter H-Town. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c’est qu’il faudra offrir la lune à Houston pour obtenir Harden à l’intersaison 2020. De bons éléments en échange, des choix de draft (les Rockets sont assez démunis à ce niveau-là), des pick swaps, tout ce qui bouge quoi. Un transfert de Ramesse signifierait reconstruction dans le Texas et pour ça, il faut des munitions. Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen pourraient par exemple faire le chemin inverse. Les Nets sont-ils prêts à offrir un package de malade pour s’offrir un Big Three monstrueux ? James Harden peut-il accélérer les choses en demandant à son tour un transfert ? Russell Westbrook peut-il se faire échanger prochainement et ainsi provoquer une vraie volonté de départ chez le Barbu ? Voici les grandes questions qui rythment ce dossier aujourd’hui.

On le sait, James Harden s’interroge par rapport à la direction que prend Houston actuellement. Et s’il n’a pas demandé de transfert comme son copain Russ, il n’exclut pas la possibilité d’évoluer ailleurs dans un futur proche, et Brooklyn serait donc sa destination potentielle préférée. Pas sûr qu’on soit prêt pour un Big Three avec Kyrie et KD…

Source texte : ESPN