Transfert de Westbrook ou pas, James Harden serait chaud pour rester à Houston : vraie volonté ou plutôt coup de comm ?

Ça chauffe sévère du côté de Houston en ce moment. Quelques heures après une news évoquant les inquiétudes de James Harden et Russell Westbrook concernant la direction prise par les Rockets, le second a demandé son transfert. Une vraie bombe, alors forcément, on s’est tout de suite demandé quel serait l’impact sur le Barbu.

Shams Charania, qui a balancé la grosse breaking cette nuit, a presque immédiatement évoqué le cas Harden. En effet, après son premier tweet, il a été clair sur les intentions de Ramesse : sa tête est toujours à Houston et il est concentré à 100% sur la saison à venir. Pour le dire autrement, le Barbu – qui n’a jamais annoncé une quelconque volonté de quitter le Texas – ne change pas de position malgré la demande de transfert de son copain Russell Westbrook, même si elle ne doit pas trop lui plaire. On sait que les deux sont proches, on sait aussi qu’ils ont tout récemment exprimé leurs inquiétudes concernant l’avenir à court terme des Fusées suite aux départs de Daryl Morey et Mike D’Antoni, donc ça pouvait clairement faire effet domino. De quoi rassurer rapidement les fans de H-Town, actuellement en PLS devant la situation bordélique de la franchise. On reviendra dessus plus en détail dans un autre papier mais entre les tensions en cours de saison, le mécontentement exprimé par plusieurs membres de l’effectif par rapport à leur rôle, les changements récents à des postes importants (GM, coach) et maintenant la demande de transfert de Russell Westbrook, autant dire que Houston a un problème. Au milieu de ces turbulences, voir le franchise player être toujours engagé envers la franchise est la meilleure nouvelle possible. James Harden est arrivé en 2012, il a enchaîné les saisons calibre MVP et même si les déceptions ont été nombreuses en Playoffs, l’ère du Barbu est tout de même synonyme de succès à Houston. Et tant qu’il sera là, dans son prime, les fans des Rockets peuvent espérer.

Houston's James Harden remains committed to the Rockets and is "locked in" for the season, sources tell @KellyIkoNBA and me. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2020

Sauf qu’on a comme l’impression que cette annonce n’est pas gravée dans le marbre. Est-ce qu’on peut parler de vraie volonté de rester ou est-ce que c’est plus un coup de comm à environ un mois du début de la prochaine saison ? Aujourd’hui, James Harden semble vouloir continuer l’aventure et croit donc toujours au projet de sa franchise. Les départs de Morey et MDA, deux éléments-clés dans son ascension vers le statut de superstar, l’ont refroidi mais son attachement à Houston est réel, et l’arrivée d’un coach rookie en la personne de Stephen Silas n’est pas forcément synonyme de reconstruction. Ancien assistant de Rick Carlisle à Dallas, Silas a joué un rôle important dans la saison 2019-20 historique des Mavericks sur le plan offensif et dans l’explosion de Luka Doncic. Et si Westbrook veut partir, d’accord, mais ça veut dire qu’il y a moyen de récupérer une contrepartie qui pourrait aider Houston à construire une équipe peut-être plus équilibrée autour d’Harden, dont le fit avec Russ a connu des hauts et des bas l’an passé avec quelques petites tensions en prime. Donc pour l’instant, disons que Ramesse joue la carte de l’observation, lui qui veut probablement voir dans un premier temps comment évoluera la situation.

Mais observation ne signifie pas patience. James Harden a peut-être toujours la tête à Houston, mais il a surtout la tête dirigée vers un seul objectif : gagner. Individuellement, le Barbu n’a plus grand-chose à prouver si l’on excepte sa capacité à mener une équipe au titre NBA. À 31 ans, il est en plein dans son prime. Il lui reste trois années de contrat à plus de 130 millions de dollars, trois années où il devrait encore pouvoir évoluer à un niveau de MVP. Donc pour lui, c’est maintenant que ça se joue. Et vu la situation dans laquelle se trouve Houston aujourd’hui, on se dit que le Barbu pourrait changer de cap dans un futur pas si lointain. À l’heure actuelle, les Rockets sont blindés du point de vue de la masse salariale et sont très limités en matière de choix de draft. Ils n’ont par exemple aucun pick pour la Draft 2020, eux qui ont lâché leur premier tour en même temps que Clint Capela pour récupérer Robert Covington en février dernier, tout ça dans le but de maximiser… Russell Westbrook. Vraiment pas top la flexibilité. Transférer le contrat de Russ s’annonce assez showtime car on parle de l’un des contrats les plus lourds de la NBA (plus de 132 millions de dollars sur trois ans, bonne chance) et de ce fait, les Fusées ne partent pas en position de force dans les négociations. Y’a moyen de récupérer quelque chose, mais Houston ne recevra pas un joueur du même calibre dans une potentielle transaction. Du coup, sur le court terme, ça pourrait être de plus en plus difficile de se mêler à la course au titre pour Houston, surtout dans une Conférence Ouest hardcore. Et si James Harden voit à partir de la saison prochaine le Larry O’Brien Trophy s’éloigner sérieusement, alors ce n’est pas impossible qu’il décide lui aussi de toquer à la porte du nouveau manager général Rafael Stone pour exprimer son envie de quitter les Rockets.

Alors que Russell Westbrook semble prêt à faire ses valises, James Harden ne pense pas à un départ de Houston, en tout cas pas pour l’instant. Le Barbu reste concentré sur les Rockets et la prochaine campagne mais on se demande tout de même combien de temps ça va durer. Si les Fusées partent dans une direction qui ne convient pas à Harden dans les semaines ou les mois à venir, attention.

Source texte : The Athletic