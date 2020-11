James Harden et Russell Westbrook inquiets concernant le futur des Rockets : Houston, we have un potentiel problème

Avec un changement de manager général puis l’arrivée d’un nouveau coach, les Rockets vont entamer un nouveau chapitre à partir de la saison prochaine et visiblement, certains joueurs ne sont pas vraiment sereins concernant l’avenir de la franchise de Houston. Malheureusement pour les Fusées, on ne parle pas de Bruno Caboclo ou Michael Frazier, mais de James Harden et Russell Westbrook.

On est le 11 novembre, c’est jour férié, on profite du temps libre même si on ne peut pas sortir, sans forcément être focalisé sur les news venant tout droit de la NBA. Et puis tout d’un coup, le portable vibre et c’est ce bon vieux Adrian Wojnarowski qui balance une notif. Pas une vraie bombe, mais le genre de news qui peut potentiellement faire du bruit, et qui peut même préparer le terrain pour une future grosse breaking. Selon Woj et Tim MacMahon d’ESPN, James Harden et Russell Westbrook se poseraient des questions par rapport à l’avenir à court terme de la franchise texane et ses chances de véritablement jouer le titre. Visiblement, les deux stars auraient discuté avec leur agent et avec le front office des Fusées pour exprimer leurs inquiétudes, et ça pourrait éventuellement ouvrir la porte à un blockbuster trade. Comme l’indique ESPN, pour l’instant, aucune demande de transfert n’a été faite de la part du Barbu ou de Brodie, on en est au stade des discussions par rapport à l’état actuel de la franchise. Donc attendons avant de nous emballer et d’imaginer un quelconque deal. Par contre, il est clair que ça soulève des interrogations concernant la volonté du duo de rester dans le Texas pour les années à venir, eux qui sont sous contrat jusqu’en 2023 mais avec une player option en 2022, tout ça à environ 43 millions de dollars par saison.

Dans leur prime mais au-dessus de la trentaine, Harden et Westbrook voient forcément les choses sur une période assez courte. Pour eux, il n’y a pas de temps à perdre s’ils veulent remporter un premier titre. Les changements dans le management et sur le banc vont logiquement demander une période d’ajustements et cette inquiétude commune puise peut-être sa source là-dedans, même si on rappelle que les deux copains ont été consultés concernant le nouveau coach, eux qui ont donné leur feu vert pour le recrutement de Stephen Silas. On rappelle aussi que le proprio de la franchise Tilman Fertitta a été clair sur les intentions des Rockets à court terme. Avec le Barbu et Russ sous contrat, sans oublier Eric Gordon et P.J. Tucker, pas question d’exploser le roster, ça veut continuer à jouer le titre sur les saisons à venir. Et puis de toute façon, les options ne sont pas énormes car comme le mentionne Tim MacMahon, pas facile d’améliorer l’effectif quand vous êtes blindés sur le plan salarial (avec des contrats lourds et difficiles à transférer, comme ceux de Gordon et… Westbrook) et que vous ne possédez pas de choix de Draft en 2020. C’est peut-être ça finalement qui inquiète le plus James Harden et Russell Westbrook. Flexibilité très limitée, avec un head coach rookie (malgré une grosse expérience en tant qu’assistant) et un nouveau manager général qui va avoir la lourde tâche de remplacer Daryl Morey, ce n’est pas vraiment la direction d’une équipe à la conquête du titre, surtout dans une Conférence Ouest qui pourrait être encore plus compétitive en 2021.

James Harden et Russell Westbrook vont-ils demander un transfert dans un futur proche ? Ces inquiétudes vont-elles être suivies par une vraie volonté de quitter H-Town ? C’est aujourd’hui une possibilité, ni plus ni moins.

Source texte : ESPN