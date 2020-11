Officiel, Mark Daigneault est le nouveau coach du Thunder : à côté Chris Paul passerait presque pour un papy

Avec l’annonce de Mark Daigneault qui devrait signer dans les prochaines heures en tant que nouveau head coach du Thunder, nous sommes ravis de vous annoncer que les petits-enfants de NBA ont désormais tous une baby-sitter attitrée. Les choses sérieuses peuvent commencer.

Il était temps ! La dernière équipe qui n’avait pas encore trouvé de meneur d’hommes pour commencer sur le banc la saison prochaine vient d’en trouver un. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, le Thunder a finalement décidé d’offrir une promotion en interne selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Finalement c’est donc Mark Daigneault qui devrait être upgradé au poste de head coach dans les prochaines heures. Les dirigeants d‘OKC, qui était sans entraineur fixe depuis le départ de Billy Donovan au début du mois de septembre, n’ont finalement pas eu à chercher très loin puisque c’est un homme de la maison du Tonnerre qui va reprendre le contrôle du navire. Assistant de Donovan chez les Gators en NCAA, Mark était ensuite devenu le coach de l’équipe de G League, le Blue d’Oklahoma City, pendant cinq saisons, avant d’être nommé dans un rôle d’assistant de l’équipe première dès le début d’année dernière. S’il connait parfaitement tous les recoins de la ville d’Oklahoma City et son effectif, on peut aussi imaginer qu’il n’aura pas trop de problèmes de communication avec ses joueurs étant donné que Mark a le même âge que… Chris Paul. En effet, à tout juste 35 ans, Daigneault, l’ancien étudiant de UConn va donc prendre en main son premier projet dans la Grande Ligue. Une accélération de carrière express à peine sorti de la puberté qui confirme une mode récente en NBA de nommer des entraîneurs plutôt jeunes (Brad Stevens, Ryan Saunders, Luke Walton, Lloyd Pierce, …).

The Oklahoma City Thunder are promoting assistant Mark Daigneault to become the franchise’s next head coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 11, 2020

Celui qui a un nom qui pourrait presque être le blaze de la boucherie d’en bas de chez toi va reprendre les rênes du Thunder à un moment bien particulier. Après une saison réussie malgré une défaite au Game 7 du premier tour des Playoffs face aux Rockets, le roster d’OKC part avec des certitudes quant aux jeunes, mais est dans une vraie dynamique de reconstruction. Alors que les rumeurs fusent sur un départ du tonton de l’équipe CP3, que Danilo Gallinari devrait aller faire un tour dans une autre franchise durant la Free Agency 2020, Sam Presti and co vont compter sur le bon Mark pour incarner la nouvelle identité de la franchise. Il pourra compter sur l’éclosion de Shai Gilgeous-Alexander qui devrait être le visage principal de l’équipe durant les prochaines saisons. A voir aussi si Daigneault aura la possibilité d’avoir un poids dans les discussions qui vont rythmer le quotidien des dirigeants du club dans les semaines qui arrivent, et si des trades de l’espace vont finalement surgir du chapeau de Sam le magicien.

Assistant coach sous Donovan, Mark Daigneault a donc la confiance du board et devient à 35 ans le nouveau head coach du Thunder. Pas de problème pour dessiner sur l’ardoise, il le faisait encore l’année dernière en troisième section de maternelle.

Source texte : Adrian Wojnarowski/ESPN