Nate McMillan est le nouvel assistant coach des Hawks : enfin un peu de défense à Atlanta ?

En pleine préparation de la prochaine Draft qui aura lieu dans une semaine, les Hawks ont quand même pris le temps de renforcer leur staff avec la signature de Nate McMillan comme nouvel assistant de Lloyd Pierce sur le banc.

La Free Agency n’a même pas encore commencé que les Faucons ont déjà une jolie prise. On laisse les rumeurs de trade pour plus tard, cette fois cela concerne le coaching staff avec l’arrivée d’un homme bien connu dans le petit monde de la NBA dont le nom circulait déjà depuis quelques jours en Géorgie. En effet, l’ancien meneur des Sonics ensuite passé par le banc de… Seattle, Portland, puis Indianapolis continue son tour des Etats-Unis en faisant cap vers le sud. Après quatre belles années chez les Pacers à chaque fois récompensées par une qualification en Playoffs, le coach avait d’abord été prolongé puis ses employeurs s’étaient finalement ravisés en embauchant Nate Bjorkgren (qui ?). Se retrouvant soudainement à Pôle Emploi, Nate McMillan s’apprête donc à intégrer le quatrième coaching staff de sa carrière où l’ancien membre de la NBA All-Defensive Team essayera sûrement d’inculquer quelques principes défensifs à la pire équipe dans le domaine la saison dernière avec près de 120 points encaissés tous les soirs. L’homme au bilan positif de 661 victoires pour 588 défaites en NBA en tant que head coach va donc apporter son expérience à un jeune coach qui découvre à peine le métier à Atlanta. En poste depuis deux ans, Lloyd Pierce s’est félicité de cette venue sur le site officiel des Hawks.

« J’ai pris contact avec Nate une fois qu’il est devenu disponible et nous avons eu de longues discussions notamment à propos de l’expertise et l’expérience qu’il pourrait ajouter à notre équipe la saison prochaine. C’est une opportunité unique qui va nous bénéficier à tous, de moi à mon staff en passant par tout le roster. »

A 44 ans, Lloyd Pierce n’en est qu’à sa première pige en tant qu’entraîneur principal d’une franchise NBA. Et même s’il y a eu du mieux en début de saison dernière, les Hawks ont encore une fois terminé au fond de la Conférence Est, juste devant les Cavs. Avec un duo Trae Young – John Collins explosif et l’arrivée de Clint Capela en provenance de Houston en cours de saison, il s’agira de faire passer un nouveau cap à cette équipe qui pourrait aussi recevoir de sérieux renfort dans les prochains jours, que ce soit à la Draft ou dans un trade impliquant notamment ce sixième pick. Est-ce que le double médaillé d’or aux JO en tant qu’assistant coach au sein de Team USA pourra les aider en ce sens ? En tout cas, son aide ne sera pas de refus pour continuer à développer l’un des projets les plus hype de toute la Ligue.

En attendant de faire des merveilles sur le marché des transferts, Travis Schlenk continue de s’entourer intelligemment avec des profils reconnus. De son côté, Nate McMillan retrouve un poste secondaire et attendra patiemment qu’une nouvelle opportunité se présente afin de reprendre la tête d’un projet que ce soit à Atlanta ou ailleurs.

