Rumeur NBA : Chris Paul pourrait être transféré chez les Suns, discussions entre Phoenix et Oklahoma City pour s’échanger le Point God !

De la rumeur folle, en voulez-vous, en voici ! Si le marché des transferts ouvrira officiellement ses portes à la fin de cette semaine, la NBA s’active déjà et les managers discutent entre eux. Au centre des chuchotements aujourd’hui ? Chris Paul, le meneur du Thunder, qui pourrait aider Devin Booker en devenant son bras-droit chez les Suns.

Le premier sursaut a eu lieu sur les coups de 2h30, via Brian Windhorst le reporter d’ESPN. Le deuxième a été géré par l’inévitable Adrian Wojnarowski, gourou du même média américain. Non, vous ne rêvez pas, et oui chers fans des Suns, cette phrase existe bien. Des discussions auraient eu lieu et continueraient d’avoir lieu, en ce moment, entre Phoenix et Oklahoma City. La pièce centrale ? Chris Paul, auteur d’une superbe saison de All-Star avec le Thunder, et ne souhaitant pas particulièrement prendre part à un projet de reconstruction dans sa fin de carrière. Montrant ces derniers mois qu’il était à nouveau au top et qu’il faisait encore et toujours partie de l’élite des meneurs, Paul a fait rêver les habitants de l’Oklahoma mais avait lâché, dans une vidéo touchante cet été, une sorte d’au-revoir. On sentait donc que la question tournait autour de la future équipe dans laquelle CP3 allait jouer, les rumeurs allant bon train entre Milwaukee, Los Angeles ou Miami pour ne citer qu’eux. Les Suns se sont donc pointés au bon endroit, au bon moment, et les discussions seraient sérieuses en ce moment afin de récupérer Chris Paul. Côté Phoenix, le dessin est clair et connu de tous. Après des années passées dans la misère, les boys de l’Arizona ont réalisé de vrais progrès cette saison, ponctués par un passage extraordinaire dans la bulle d’Orlando. Aucune défaite, un Devin Booker superstar, un groupe qui vit bien et un coach (Monty Williams) qui trouve sa place en quelques mois à la tête de son équipe. En plus de cette belle vibe arizonienne, les potes d’Elie Okobo ont validé les propos que Booker et son management tenaient depuis longtemps : fini le tanking, maintenant on veut gagner. C’est là que Chris Paul rentre dans la danse. Avec son expérience, son niveau de jeu, sa capacité à élever les jeunes et hisser un crew au pont supérieur, l’addition a du sens. En effet, la simple perspective d’avoir CP3 avec Devin Booker, Deandre Ayton et Mikal Bridges doit – basketballistiquement – provoquer des afflux sanguins certains dans l’entre-jambes de nombreux fans. Maintenant, comme on le sait, il faut travailler pour réaliser un transfert. Et lorsqu’on met transfert et Chris Paul dans la même phrase en 2020, on sait qu’on va y lâcher quelques gouttes…

The Phoenix Suns have had discussions about acquiring Chris Paul from the OKC Thunder, sources tell me & @TimBontemps. Story forthcoming. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) November 11, 2020

La dynamique du Thunder est claire, et elle a été observée il y a un an. Si on rase tout, on récupère un maximum en échange. Ainsi, Russell Westbrook et Paul George ont été échangés contre une myriade de picks de Draft, tout en incluant Shai Gilgeous-Alexander dans la balance. Il est certain que Sam Presti, le GM d’OKC, se frottera les mains en allant se servir dans les assets des Suns, si tant est que le transfert se passe entre deux équipes. Un troisième acteur pourrait rentrer dans la danse dans les prochains jours. On a eu écho d’un Thunder envisageant le Top 3 de la Draft 2020, lorsqu’on connaît Presti, on sait que tout est possible. Maintenant, côté Suns, comment faire…? Car récupérer Chris Paul, c’est aussi récupérer ses 41,358,814$ de salaire cette saison… et 44,211,146$ en option la suivante. Yikes. Autant les dirigeants de Phoenix sont ambitieux, autant il faut mettre en place un transfert où l’équilibre tient bon. Il faut donc envisager, pour commencer, deux joueurs comme Ricky Rubio et Kelly Oubre à mettre dans la balance. Ce qui représente 31 millions de dollars, encore dix millions sous le total de Paul. Heureusement, Phoenix a un peu de place dans son cap et peut donc absorber du salaire, mais il y a tout un effectif à maintenir et des garçons comme Aron Baynes ou Dario Saric demanderont eux aussi leur nouveau contrat. Les Suns ne peuvent pas espérer faire du bruit à l’Ouest avec un gros cinq majeur et un banc trop faible, une erreur qui pourrait coûter cher. L’erreur, aussi, pourrait consister à dire qu’un talent comme Booker mérite l’aide d’un futur Hall of Famer comme CP3, et donc cela demande des sacrifices payants sur la durée. Deux choses sont sûres, comme vous pouvez le voir : Thunder et Suns discutent vraiment d’un transfert, et c’est pas facile à mettre en place. Il faudra donc suivre de très près ce dossier, car les sources sont tout aussi sérieuses qu’engagées dans l’affaire et on parle d’un meneur all-time qui pourrait venir aider une équipe rayonnante l’été dernier.

Rappel important, les transferts seront autorisés en NBA à partir de lundi, donc pas de mouvement à prévoir d’ici là. Ceci étant dit, les bases d’un transfert pourraient être cimentées dans les prochains jours, et cette rumeur ne fait que confirmer ce que l’on ressentait déjà : cette offseason unique devrait être extraordinaire. Accrochez vos ceintures.

Source : ESPN – Brian Windhorst & Tim Bontemps