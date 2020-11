Merveilles du jour : des maillots NBA remixés à la sauce hip-hop, en matière de flow c’est géant

Depuis quelques jours, les franchises NBA dévoilent des nouveaux maillots en masse pour la saison prochaine, certains étant beaucoup mieux accueillis que d’autres. Mais en marge de ces jerseys, une tout autre collection continue de se développer depuis plusieurs mois : la NBA Remix Collection. Et elle claque !

On le sait, le basket et le hip-hop sont deux mondes très proches. On dit souvent que les basketteurs veulent devenir rappeurs et que les rappeurs veulent devenir basketteurs. Du coup, le mélange se fait presque naturellement et c’est exactement le concept lancé par Bleacher Report x Mitchell & Ness depuis le début d’année : des maillots NBA remixés à la sauce hip-hop, en associant les franchises aux rappeurs représentant la ville en question et qui se mettent en mode designer. Exemple simple, les Houston Rockets avec Travis Scott. Vous voyez le délire. Si vous voulez voir la collection complète, ça se passe sur le shop de Bleacher Report, on vous conseille clairement d’aller y faire un tour. En février dernier, le concept avait été lancé notamment avec Future (Atlanta Hawks), Schoolboy Q (Los Angeles Lakers), Big Sean (Detroit Pistons), E-40 (Golden State Warriors), Wale (Washington Wizards), No Limit (New Orleans Pelicans), The Diplomats (New York Knicks) et DJ Khaled (Miami Heat). Et aujourd’hui, six artistes supplémentaires ont dévoilé leur petit chef-d’œuvre, avec Outkast (Atlanta Hawks), Dreamville (Charlotte Hornets), ASAP Ferg (New York Knicks), Joey Badass (Brooklyn Nets), Denzel Curry (Miami Heat) ainsi qu’Aminé (Portland Trail Blazers).

Certains sont partis sur des modèles old-school qui rappellent des vrais maillots, d’autres ont tout donné niveau créativité pour proposer un design plus original. Gros coup de cœur ici pour le maillot des Hawks version Outkast, avec une petite dédicace à la Dungeon Family. On kiffe aussi particulièrement celui des Nets époque Julius Erving, vraiment Badass comme tunique ! Vous l’avez compris, on aime les modèles fortement inspirés de jerseys déjà existants. Par contre, est-ce qu’on peut retirer la carte de designer à monsieur Big Sean, car il a un peu massacré le maillot des Pistons en rajoutant plein de choses n’importe comment. Au final, chacun se fera évidemment son avis sur les différents jerseys mais dans l’ensemble, clairement on valide. Bon, on va pas se mentir, va falloir sortir le porte-monnaie pour s’en offrir un, et en plus c’est en édition limitée. Mais sinon, vous avez aussi casquettes, hoodies, t-shirts et autres bobs pour vous faire plaisir.

Cette collaboration entre la NBA, Bleacher Report et Mitchell & Ness a de quoi provoquer des cœurs dans les yeux. Pour les fans de hip-hop et de balle orange, c’est le mélange rêvé et on espère que d’autres modèles verront le jour à l’avenir.

Source texte : Bleacher Report

Dreamville x Hornets

OutKast x Hawks

A$AP Ferg x Knicks

