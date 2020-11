Pau Gasol revient sur sa relation spéciale avec Kobe Bryant : deux personnalités, deux bagues, un lien éternel

Coéquipier de Kobe Bryant pendant plus de six saisons et lieutenant du Black Mamba lors du back-to-back des Lakers en 2009 et 2010, Pau Gasol avait construit une relation forte avec la légende californienne, tragiquement décédée en janvier dernier. Une relation qui dépassait le cadre du basket, entre deux personnalités pas vraiment similaires. L’Espagnol est récemment revenu sur leur dynamique, leurs points communs et leurs différences.

C’est à travers un long entretien avec Yann Ohnona de L’Équipe, dans le cadre de la sortie prochaine du bouquin La Légende Kobe Bryant, que le monstre de Villeneuve D’Ascq s’est exprimé, entre autres, sur ses années Lakers aux côtés du Black Mamba. Arrivé dans la Cité des Anges en provenance de Memphis début 2008, Pau Gasol a tout de suite aidé Kobe dans sa mission de ramener les Lakers au sommet de la planète NBA. Après quelques années de galère post-Shaq, Bryant possédait enfin ce coéquipier calibre All-Star et la franchise pourpre et or a ensuite pu décoller. Une première apparition en Finales NBA en 2008 face aux Celtics, une série perdue 4-2, et puis deux titres consécutifs contre le Magic puis Boston. Ensemble, Kobe et Pau ont écrit une belle page de la riche histoire des Lakers, trouvant un bel équilibre grâce à des personnalités différentes.

« Kobe et moi, c’était étrange, mais également très spécial. Il avait un côté plus lunatique, fantasque que moi, mais on se respectait, on s’aimait et on se complétait. Quand j’ai rejoint les Lakers, je n’avais rien à prouver, je ne recherchais pas la lumière, il n’y avait pas de compétition. On a juste ‘clické' ».

Quand vous avez deux personnalités différentes, ça peut faire des étincelles, ou alors c’est complémentaire. Avec Shaquille O’Neal, Kobe Bryant a enchaîné les querelles car les deux superstars voulaient être en tête d’affiche mais elles n’étaient pas dans le même monde en matière d’éthique de travail et de discipline. Avec Gasol, Kobe a trouvé un joueur très talentueux et surtout très intelligent, qui a su s’intégrer parfaitement dans l’attaque en triangle de Phil Jackson, tout en restant dans un rôle de lieutenant de luxe. Deux puristes du jeu, chacun dans son domaine, même si le degré d’obsession était encore plus élevé chez le Black Mamba. Mais à son arrivée en Californie, Pau cherchait également à gagner un titre, et c’est cet objectif commun qui a véritablement rapproché les deux.

« Je sais qu’on le décrivait comme un coéquipier difficile, tyrannique. Je ne dis pas que c’était facile pour moi, mais je dirais que ceux qui ont eu le plus de difficulté n’ont pas saisi d’où venait la rage qu’il exprimait parfois, cette ambition de gagner des titres pour s’inviter à la table des plus grands, de gagner comme concept. […] Je voulais la même chose que lui, donc je respectais ça. »

« Un grand frère », voilà comment Pau Gasol qualifie Kobe Bryant quand il souhaite exprimer l’impact du Black Mamba sur sa carrière de basketteur, mais aussi sur sa vie. Jouer avec Kobe n’a jamais été facile. Être un coéquipier de Kobe non plus. Mais pour un joueur aussi talentueux que Gasol, Bryant était sûrement le mec qu’il lui fallait pour monter encore plus haut et maximiser ce talent. On se rappelle encore de ces Finales 2008, durant lesquelles Pau s’était fait bouffer dans l’intensité par un Kevin Garnett la bave aux lèvres. « Soft » par-ci, « soft » par-là, l’Espagnol a ensuite réussi à revenir plus fort aux côtés de Kobe, jusqu’à prendre sa revanche face aux Celtics en sortant de grosses Finales et surtout un Game 7 de daron (19 points, 18 rebonds, 4 passes, 2 contres). Sans aucun doute, Bryant a joué un rôle dans cette évolution. Gasol le dit lui-même, la détermination et la mentalité de Kobe l’ont inspiré, avant et encore aujourd’hui.

Passé par l’Europe en étant gamin, Kobe Bryant a presque naturellement pris Pau Gasol sous son aile. Et l’Espagnol a réussi à comprendre le personnage pour former un duo redoutable qui a emmené les Lakers au top. Si Kobe n’est plus là aujourd’hui, Gasol n’oubliera jamais l’importance du Black Mamba dans son parcours.

Source texte : L’Équipe