All Star Vintage Shop x Incroyable Brocante Sports : trouvez le maillot NBA de vos rêves

Xavier a 35 ans. Il est passionné de sport. Il est bercé par les maillots vintage depuis une dizaine d’années. Il a lancé un premier site pour proposer des box mystère de maillots de foot et de basket : maillotvintage.com, qui a d’ailleurs été parmi nos exposants aussi bien lors des deux premières éditions de l’Incroyable Brocante Sports que lors de l’Incroyable Pop-up Sport en décembre dernier. Depuis janvier, un nouveau site a été lancé par Xavier : allstarvintageshop.com qui sera partenaire de notre prochaine brocante sports le dimanche 19 mai. On fait le tour du proprio et du shop.

Pourquoi avoir créé All Star Vintage Shop ?

Xavier : Après plus de 3 ans à côtoyer les vendeurs de maillots de foot lors d’events, je me suis dit qu’il n’y avait aucun endroit physique ou en ligne reconnu pour trouver des anciens maillots de NBA. Pourtant la fan base en France est là ! J’ai échangé lors des précédentes brocantes ou pop up avec des jeunes adultes fan d’Indiana cherchant du Miller, avec des quarantenaires cherchant du Pippen ou Jordan pour renouer avec des souvenirs… Il fallait que je lance AllStarVintageShop.com pour répondre à ce besoin et proposer ainsi le premier site de maillot vintage NBA en France. L’aventure a débuté en janvier 2024 c’est tout récent !

Que peut-on retrouver sur All Star Vintage Shop ?

Nous avons plus de 800 maillots en stock qui couvrent toutes les franchises et toutes les époques des années 80 jusqu’à aujourd’hui. On retrouve plus de 120 joueurs différents avec des trio mythiques comme Pippen – Jordan – Rodman, Curry – Thompson – Durant ou encore Wade – LeBron – Bosh. Il y a aussi des Hall of Famers à la pelle (Larry Bird, Wilt Chamberlain, Charles Barkley, Reggie Miller, Karl Malone, John Stockton, Penny Hardaway, Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Kobe Bryant) et des stars actuelles (de Joel Embiid à Giannis Antetokounmpo en passant par Jayson Tatum et Jimmy Butler). Bien sûr, on a aussi tout un rayon dédié aux Frenchies qui sont passés par la NBA : TP, Nico Batum, Evan Fournier, Joakim Noah, Mickael Piétrus et plein d’autres.

On ajoute entre 30 et 50 nouveautés par semaine, de quoi forcément trouver une pépite ! Même si ça me parait évident, on est uniquement sur des maillots originaux (pas de contrefaçon, il s’agit de maillot boutique ou type swingman), d’époque ou des rééditions (type Mitchell&Ness par exemple). Et petit teasing, le catalogue va bientôt s’agrandir avec des shorts et des casquettes.

Combien coûte un maillot ?

Les prix varient énormément. Cela va d’une quarantaine d’euros pour les plus classiques et moins recherchés à plus de 100 euros pour les plus insolites ou ceux des légendes comme Michael Jordan ou Reggie Miller par exemple. Trois éléments fondamentaux permettent de placer le prix : la rareté du maillot, son état et s’il s’agit d’un maillot d’époque ou une réédition.

Que recherchent tes clients ?

Comme évoqué plus haut, le marché du vintage repose sur de l’affect. Je ne compte pas le nombre de messages de clients qui me disent “J’ai retrouvé des maillots que j’avais enfant mais cette fois-ci dans ma taille” ou encore “J’ai choisi ceux là car c’est deux joueurs qui m’ont fait aimé le basket” tenant dans sa main un Pippen et un Ewing… La volonté est d’associer un souvenir ou une sensation à un article physique.

Pour les plus jeunes il y a aussi le coté lifestyle qui compte beaucoup. Dans ce cas, ils sont moins attachés à la franchise et ils sont friands des City Edition ou des maillots qui sortent de l’ordinaire. Les éditions du Heat aux couleurs de Miami Vice, le célèbre maillot de Utah avec la montagne, le maillot des Knicks qui rend hommage aux pompiers, ou le design mythique du Dinosaure de Toronto sont devenus des classiques !

Où peut-on te retrouver ?

Au delà d’internet, je cherche aussi à aller à la rencontre des fans partout en France à l’occasion de boutiques éphémères. Les visiteurs sont ravis de pouvoir pendant quelques minutes (ou parfois des heures) retrouver tous ces maillots. Ils n’ont pas la possibilité d’être sur Paris et avoir des événements comme la Brocante donc ce genre de boutique leur permet de retrouver, essayer, toucher les maillots et de se faire plaisir avec un maillot qu’il ne retrouveront pas de si tot. Le All Star Vintage On Tour fera sa deuxième escale de l’année 2024 à Ground Control !

Merci Xavier pour ton temps et ta passion, on prolonge la discussion ce dimanche 19 mai à l’Incroyable Brocante Sports !

Pour retrouver All Star Vintage Shop sur les réseaux sociaux :